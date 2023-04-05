Dogecoin (DOGE), Elon Musk'ın son hamlesinin ardından inanılmaz bir yükseliş yaşadı. Peki Dogecoin'de yaşanan bu yükseliş kalıcı olacak mı?

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Dogecoin (DOGE), Twitter’ın tipik mavi kuş logosunu DOGE’nin bir görüntüsüyle değiştirmesinin ardından keskin bir ralli gördü. Memecoin 3 Nisan’da %21 yükseldi ancak son birkaç saat içinde 0,10000 doların altında seyrederek konsolide oldu.

Genel fiyat hareketi, boğaları daha fazla yukarı hareket için ipucu verebilecek bir yükseliş modelini işaret etti. Öte yandan, öncü kripto para Bitcoin (BTC), 26.900 dolar – 28.800 dolar arasındaki yatay yapısını sürdürdü. Bu aralıkta gerçekleşen kripto para işlemleri, DOGE’un son birkaç saat içinde tanık olduğu güçlü yükseliş trendini yavaşlatabilir.

Boğalar Yükseliş Trendini Sürdürebilir Mi?

DOGE, Mart ortasından itibaren 0,06500 dolar civarından destek buldu ve yavaş bir toparlanma gördü. Ancak Twitter hareketi toparlanmayı hızlandırdı ve DOGE’yi 0,0850 dolarlık düşüş emri bloğunun üzerine çıkardı. Ancak 0,10500 dolarda reddedildi ve yeni bir formasyon oluşturdu.

Yakın vadeli boğalar, 0,09294 dolarlık destek savunulursa DOGE’yi 0,011247 dolara çıkarabilir. Yakın vadeli boğaların dikkat etmesi gereken önemli bir engel 0,10500 dolardı. Bununla birlikte, 0,09294 doların altındaki bir ihlal ve kapanış, daha fazla yukarı yönlü ivmeyi zayıflatacaktır.

Böyle bir düşüş daha fazla satış baskısı çekebilir ve DOGE’nin değerini 0,08904 dolar veya 0,089496 dolara düşürebilir. 50 MA muhtemelen aşağı yönlü momentumu kontrol edebilir ve boğalara bir erteleme sunabilir.

Bu arada, RSI basın zamanında aşırı alım bölgesinden geri çekildi ve alım baskısının biraz azaldığını gösterdi. Öte yandan, Yön Hareketi Endeksi (DMI) +DMI’nin -DMI’nin üzerinde olduğunu gösterdi ve Ortalama Yön Endeksi (ADX), sarı çizgi, yukarı doğru yükseldi ve yükseliş trendinin basın zamanında hala güçlü olduğunu gösterdi.

Dogecoin Son Durum

Coinglass’a göre, borsadaki uzun/kısa oranı yazım sırasında uzunlar için %48’e karşılık %53’tü (short pozisyonlar). Bu durum, önemli sayıda yatırımcının meme coin’in kısa vadeli beklentileri konusunda biraz kötümser olduğunu gösteriyor.

Bununla birlikte, DOGE’nin açık faiz oranı basın zamanında yükselmeye devam etti. Bu da vadeli işlemler piyasasında boğaları umutlandırabilecek bir yükseliş eğilimi olduğunu gösteriyor. Ancak çelişkili ölçümler, daha iyi ticaret hareketleri için BTC fiyat hareketinin izlenmesini gerektiriyor.