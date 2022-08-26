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  •   Dogecoin’de 14 Milyon Dolarlık Rüşvet İddiası! İşte Şok Gelişme!

Dogecoin’de 14 Milyon Dolarlık Rüşvet İddiası! İşte Şok Gelişme!

Kripto para piyasası zor bir dönemden geçerken, sektördeki krizler, skandallar, iflaslar ve manipülasyonlar bitmek bilmiyor. 
16:15
26 Ağustos 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasası zor bir dönemden geçerken, sektördeki krizler, skandallar, iflaslar ve manipülasyonlar bitmek bilmiyor.

İhanet: Dogechain’i Tanıt, 14 Milyon Doları Cebe İndir

İddialara göre, Dogecoin‘in (DOGE) kurucu ortağı Billy Marcus’a, DOGE topluluğuna ihanet etmek ve taklit proje Dogechain’i tanıtmak ve desteklemek için 14 milyon dolarlık bir teklifte bulunuldu. DOGE yatırıcısı bu teklifi reddettiği için DOGE topluluğundan sosyal platformlarda bugün övgüler aldı. Bir Twitter hesabı, şu açıklamayı yaptı:

Billy’ye projelerini tanıtmak için Dogechain’den 14 milyon dolar teklif edildi. Billy topluluğunuza ihanet etmedi! Bu kadar parayı elinin tersiyle geri çevirdi ve  en içten saygılarımızı hak ediyor.

Vee adını kullanan Twitter kullanıcısı, Marcus’un “kendisi için bir ev dahi alamamasına” rağmen Dogecoin topluluğuna para için ihanet etme teklifini kabul etmediğini vurguladı. Vee, Marcus’un DOGE’ye olan sadakatini kanıtladığını ve diğer DOGE etkileyecilerinin bunu yapmayacağnı iddia etti. Vee, Dogecoin etkileyicilerinin haksız, kısa yoldan kazançlar elde etmek ve ev, araba, yat satın almak için toplulağa  ihanet ettiğini söyledi ve şunları ekledi:

İnsanlara hatırlatmam gerekiyor. Dogecoin etkileyicileri topluluğu ve projeyi satarken, evler, tekneler, arabalar, Rolex’ler satın alırken, Billy, kendisi için bir ev satın almaya gücü yetmezken bile bizim yanımızda kalmayı tercih etti.

Billy Markus’tan İlginç Açıklama

Söz konusu paylaşım hakkında yorum yapan Marcus, DOGE topluluğunu korumanın zor olduğunu söyledi. Ayrıca Marcus, çoğu kripto yatırımcısının kumarbaz olduğunu ve para için her şeyi yapacağınına dikkat çekti. DOGE yaratıcısı, kripto para sektöründeki birçok insanın, projeye ihanet etmek de dahil olmak üzere, ne pahasına olursa olsun para kazanmaya odaklandığını da sözlerine ekledi ve şunları ifade etti:

Adil olmak gerekirse, insanlar kendi kararlarını vermekte özgür ve tercihleri var.  Kripto para sektöründeki insanların büyük çoğunluğu para kazanmaktan başka hiçbir şeyi umursamadığı için “topluluğu  korumak zor bir iş.

 Billy Marcus, SEC başkanı Gary Gensler’in bu hafta Wall Street Journal’da kaleme aldığı makalede kripto para piyasasına yönelik yorumlarına tepki verdi.  SEC başkanı, kripto para piyasasının sadece farklı bir teknoloji kullandığı için sermaye piyasalarından farklı muamele görmemesi gerektiğini belirtti. Gensler ayrıca büyük yankı uyandıran Wall Street Journal makalesinde, kripto para şirketlerinin ABD menkul kıymetler yasalarını daha iyi anlamak için SEC ile uyum içerisinde çalışması gerektiğini vurguladı.  Açık sözlü olmasıyla bilinen Dogecoin kurucusu, SEC’in samimiyetsiz duruşunu hedef alarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Marcus, Gensler’in yorumuna verdiği yanıtta alaycı bir üslup sergiledi ve şunları söyledi:

10 yıldır, sektörü aydınlattığınız  ve piyasa için açık yönergeler sağladığınız için minnettarım.

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