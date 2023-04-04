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Dogecoin Neden Artıyor? İşte Elon Musk’ın Favori Altcoin’i Dogecoin’in Geleceği!

Dogecoin (DOGE), yatırımcıların Elon Musk'ın son "şifreli gösterisi"ne anlam yüklemek için spekülasyon yapmaya başlamasıyla 3 Nisan'da sert şekilde yükselerek 0,1 doları geçti. Peki Dogecoin neden artıyor, Dogecoin'in geleceği nasıl?
23:20
4 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

En büyük köpek temalı kripto para Dogecoin (DOGE), yatırımcıların Elon Musk’ın son “şifreli gösterisi”ne anlam yüklemek için spekülasyon yapmaya başlamasıyla 3 Nisan’da sert şekilde yükselerek 0,1 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Peki Dogecoin neden artıyor, Dogecoin’in geleceği nasıl sorularının yanıtını vermeye çalıştığımız yazımıza geçelim.

Dogecoin Neden Artıyor?

Ünlü milyarder Elon Musk‘ın sahibi olduğu Twitter, geç gelen ve 1 Nisan Şakası gibi görünen bir şekilde mavi renkteki resmi kuş logosunu Dogecoin’in sembolü ile değiştirdi. Musk, ardından yaptığı açıklamada yapılan bu değişikliği doğruladı.

Dogecoin, Musk’ın 3 Nisan’daki tweet’inde sonra yaklaşık yüzde 33 oranında yükselerek 2022’nin Aralık ayından bu yana görülen en yüksek seviye olan 0,104 dolara ulaştı. DOGE fiyatı o zamandan bu yana elde ettiği kazanımlarının bir kısmını geri vermiş olsa da bu yazının hazırlandığı sırada 0,096 dolardan işlem görerek kazanımlarının önemli bir kısmını koruduğunu gösteriyor.

İlginç bir şekilde, DOGE’deki devam eden yükseliş Musk’ın avukatlarının Dogecoin fiyatını manipüle ettiği iddiasıyla kendisine karşı açılan 258 milyar dolarlık davayı düşürmeye çalıştığı haberlerinin üzerine geldi. Davacı, 2022’nin Temmuz ayında Musk’ın Saturday Night Live’da yer alması da dahil olmak üzere, sosyal medyadaki güçlü varlığını kullanarak DOGE fiyatını manipüle etmekle suçluyor. Davacıya göre ünlü milyarder, Dogecoin fiyatını iki yılda yüzde 36 binin üzerinde yükseltti ve düşürdü.

Yıllar boyunca Dogecoin piyasasını attığı şifreli tweet’leriyle etkileyen Musk, kendisini “Doge’un Babası” olarak adlandırıyor ve geçmişte Twitter abonelik hizmetlerinde DOGE’un bir ödeme seçeneği olarak eklenmesi de dahil birçok tartışmanın fitilini ateşledi. Bu noktada şu anda diğer şirketleri Tesla ve SpaceX’in bazı ticareti ürünlerinin satışında DOGE’u bir ödeme seçeneği olarak kabul ettiğini belirtelim.

Dogecoin’in Geleceği

Teknik açıdan bakıldığında Dogecoin, aşağıda gösterilen güçlü bir satış bölgesini (mor) direnç olarak test ettikten sonra kısa vadeli bir geri çekilmeyle karşı karşıya. Ayrıca, DOGE’nin günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı alım bölgesine girmiş durumda ve bu önümüzdeki günlerde bir düzeltme olması ihtimalini artırıyor.

Sonuç olarak DOGE için potansiyel bir geri çekilme senaryosunda, bir sonraki aşağı yöndeki hedef seviye olarak mevcut fiyatlardan yüzde 10 düşüşle 0,089 dolar seviyesi görülebilir. Bu hedef seviye, yılın başında Ocak ve Şubat aylarındaki yükseliş trendi sırasında direnç görevi görmüş olduğu için şimdi destek görevi görecek. Dahası, 0,089 doların altında olacak birden fazla günlük mum kapanışı Dogecoin piyasasının Nisan veya Mayıs ayına kadar bir sonraki aşağı yöndeki hedef olarak 0,08 doları görmesine neden olabilir. Mevcut fiyatlardan yaklaşık yüzde 20 düşüş anlamına gelen bu seviye, Şubat – Mart aylarındaki düzeltme aşamasında destek görevi gördü ve DOGE’nin çok aylık yükselen trend çizgisi desteğiyle çakışıyor.

Anonim kripto para analisti Crypto Kaleo, Dogecoin‘in uzun süredir devam eden düşen trend çizgisi direncinin üzerinde bir kırılmaya yaklaşırken uzun vadede yaklaşık yüzde 125 oranında yükselebileceğini düşünüyor. Analist, “DOGE, yüksek zaman dilimi düşüş trendinin üzerine çıktığında 0,25 doların makul bir hedef olduğunu düşünüyorum” diyerek beklentisini ortaya koydu.

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