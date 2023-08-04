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  •   Dogecoin, Litecoin Madencilerinin Dikkatini Çekmeyi Başardı

Dogecoin, Litecoin Madencilerinin Dikkatini Çekmeyi Başardı

Özet

  • - Litecoin (LTC) madencileri, madencilik ödülü yarılanmasının ardından günlük blok ödüllerinde yaklaşık %20'lik bir kayıp yaşadı.
  • - Dogecoin'in blok ödül sistemi sayesinde madenciler için önemli bir ödül kaynağı olmaya devam etti ve her iki ağın genel hashrate oranında bir artışa yol açtı.
  • - LTC ve DOGE fiyatları son 24 saatte düşüş gösterdi; Litecoin haftalık performansında %9'un üzerinde bir düşüş yaşadı, ancak Dogecoin hafif bir düşüşle %3,21'lik bir değer kaybı yaşadı.
  • - Piyasaya Etkisi: Nötr
18:30
4 Ağustos 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Litecoin yatırımcısı Shan Belew tarafından paylaşılan bir Twitter gönderisine göre, Litecoin (LTC) madencilik ödülü yarılanmasının ardından hem Litecoin hem de Dogecoin (DOGE) madencileri günlük blok ödüllerinde yaklaşık %20 oranında bir kayıp yaşadı. Bununla birlikte, kayba rağmen Dogecoin her iki kripto para biriminin madencileri için önemli bir kısmına katkıda bulunuyor.

Dogecoin Madencilere Göz Kırpıyor

Belew, Twitter hesabında ayrıca Dogecoin’in blok ödül sistemi nedeniyle, yarılanmadan sonra bile madenciler için birincil ödül kaynağı olmaya devam ettiğine dikkat çekti. Bu durum, her iki ağ için de genel hashrate oranında sürekli bir artışa yol açıyor.

Blok ödüllerinin her dört yılda bir azaldığı Litecoin ve Bitcoin‘in aksine Dogecoin’in devam eden blok ödülleri modeli, her iki protokol için de istikrarlı ve güvenli bir madencilik ağı sağlıyor. Belew ayrıca yazısında, bu ortak madencilik ağı düzenlemesinin hem Litecoin hem de Dogecoin ekosistemleri için faydalı olduğunu kanıtlarıyla paylaştı.

Litecoin ve Dogecoin Fiyatı

CoinMarketCap, LTC ve DOGE’nin son 24 saatlik işlemlerde fiyat düşüşleri yaşadığını bildirdi. Buna göre LTC’nin değeri dünden bu yana %3,81 oranında düşerek yaklaşık 82,86 $ oldu.

Ayrıca, LTC’nin 24 saatlik işlem hacmi de bir önceki günden bu yana %24’ten fazla düşerek önemli bir düşüş kaydetti. Litecoin’in gün içi hacmi ise 665.503.633 dolar olarak gerçekleşti. Bu verilerin LTC’nin haftalık performansı üzerinde olumsuz bir etkisi oldu ve son yedi günde %9’un üzerinde bir düşüş yaşandı.

Buna karşılık, DOGE’nin fiyatı geçtiğimiz gün yalnızca %0,46 düşerek 0,0739 cent’lik bir işlem değerine ulaştı. Ancak, bu hafif düşüş DOGE’un haftalık performansını daha da kırmızı bölgeye iterek %3,21’lik değer kaybına neden oldu.

Piyasa değeri sıralamasına göre DOGE, 10.389.888.326 $ piyasa değeri ile yedinci sırada yer aldı. Bu da onu altıncı sıradaki USD Coin (USDC) ile sekizinci sıradaki Cardano (ADA) arasına yerleştirdi.

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