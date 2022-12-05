Dogecoin'de fiyat hareketleri pek de istenildiği gibi görünmüyor olabilir. Elon Musk'ın açıklamaları coini nereye kadar götürebilir?

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Elon Musk tarafından desteklenmeye devam eden Dogecoin’de fiyat kısa vadede düşüş eğilimi gösteriyor olabilir, çünkü DOGE bir düşüş formasyonu içinde işlem görüyor. Teknik göstergeler zayıflık göstererek bir kırılma olasılığını destekliyor.

Elon Musk Desteği Önemli

Dogecoin (DOGE) fiyatı 9 Kasım’dan bu yana artış göstermişti. Kasım 21’de daha yüksek bir dip oluşturdu ve sonrasında artış oranını hızlandırdı. 27 Kasım’da DOGE fiyatı yükselen bir paralel kanaldan çıktı. Artışını sürdürdü ve 5 Aralık’ta 0,111 dolar ile son zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Bir Elon Musk açıklaması artışa yardımcı olmuş olabilir. Yeni Twitter CEO’su, Twitter’ın kripto ödemelerine izin verip vermeyeceği sorulduğunda Dogecoin to the moon yanıtını vererek meme coin’e olan desteğini yineledi.

Ancak, yukarı yönlü hareket kırılımdan bu yana durdu. Geçtiğimiz 24 saat boyunca Dogecoin fiyatı, satış baskısının bir işareti olarak kabul edilen uzun bir üst fitil oluşturdu. Ek olarak, RSI düşüş eğilimi yarattı. Farklılığın 0,382 Fib geri çekilme direncinde yani 0,105 dolarda mevcut olması, Dogecoin için düşüş tahminini artırıyor. Bu hareketler nedeniyle, DOGE fiyat tahmini düşüş olarak kabul edilir. Kanalın içine doğru bir düşüş bu olasılığı doğrulayabilir.

Dogecoin Fiyatı: Kırılım Sonrası Ne Olur?

Kısa vadeli dört saatlik grafikten elde edilen teknik analiz de düşüş görünümü sağlıyor olabilir. Bunun nedeni, Dogecoin fiyatının bir düşüş formasyonu olarak kabul edilen yükselen bir kama içinde işlem görmesi. Bu, RSI’daki düşüş eğilimi ile aynı doğrultuda ilerliyor.

Bir kırılım meydana gelirse, en yakın destek alanı 0,087 dolar ile 0,091 dolar arasında olabilir. Bu, 0,5-0,618 Fib geri çekilme destek seviyeleri tarafından oluşturulan bir bölgeye denk geliyor. Bununla birlikte, 9 Kasım’dan bu yana tüm hareket bir A-B-C düzeltici modeline göre ise, Dogecoin fiyatı 0,060 dolarlık bir sonraki desteğe kadar düşebilir. Sonuç olarak, DOGE fiyatının düşüş eğiliminde olduğu düşünülmekte. Bu düşüş tahminini 0,105 doların üzerinde kesin bir kapanış gerçekleşirse geçerliliğini yitirebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.