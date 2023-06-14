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Kripto para balinaları, bu haftanın başlarında 24 saatlik bir süre içinde aniden yaklaşık 60 milyon dolar değerindeki en iyi meme coinler Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu’yu (SHIB) hareket ettirdi.

DOGE Hareketliliği!

Blockchain takipçisi Whale Alert’e göre en büyük tek işlem, bilinmeyen bir cüzdanın değeri 21 milyon dolardan fazla olan 360 milyon DOGE’yi başka bir bilinmeyen cüzdana göndermesini içeriyor. SHIB işlemleri açısından Whale Alert, kripto para ticaret firması Jump Trading’in yaklaşık 7 milyon dolar değerinde 1 trilyondan fazla SHIB’i bilinmeyen bir cüzdana aktardığını belirtiyor. Ayrıca diğer büyük memecoin işlemleri, bireysel ticaret devi Robinhood’u içeriyor:

Robinhood’dan bilinmeyen bir cüzdana aktarılan 6.2 milyon dolardan fazla değere sahip 101.224.068 DOGE, Bilinmeyen bir cüzdandan Robinhood’a aktarılan 12.6 milyon dolardan fazla değere sahip 204.977.642 DOGE, Robinhood’dan bilinmeyen bir cüzdana aktarılan yaklaşık 11.65 milyon dolar değerindeki 189.073.539 DOGE.

DOGE Verileri!

BitInfoCharts’a göre, Robinhood’ın cüzdanı şu anda dünyadaki en zengin ikinci Dogecoin adresi ve bu yazının yazıldığı sırada yaklaşık 670 milyon dolar değerinde DOGE’ye sahip. Robinhood cüzdanı dünyanın en büyüğüydü, ancak Haziran ayı başlarında yüz milyonlarca dolar değerindeki Dogecoin’i bilinmeyen bir adrese aktardı. Alıcı adres, en zengin Dogecoin cüzdanı oldu ve bireysel ticaret devine bağlı olup olmadığı belirsizliğini koruyor.

Popüler meme token DOGE, yazı kaleme alındığında 0,062 dolar seviyesinden işlem görüyor. Piyasa değerine göre 9. sıradaki kripto para birimi son 24 saatte %0,38 oranında artarken, SHIB son gün içinde %2,2 oranında bir artışla 0,000007 dolardan işlem görüyor. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) iki dünya devi kripto para borsasına karşı açtığı dava sonrasında düşüş ivmesine yakalandı. Uzmanlara göre davanın sonucu piyasaları yakından etkileyebilir. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) 21milyon.com web sitesinden alınan verilere göre, 25.691 dolar seviyesinden işlem görüyor.