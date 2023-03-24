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Dogecoin (DOGE) Geliştiricisinden Yatırımcılara Müjde! Altcoin’i Neler Bekliyor?

Popüler meme token Dogecoin'in (DOGE) geliştiricisinden müjde! Kripto para biriminin fiyatına etkisi olacak mı? İşte ayrıntılar!
22:00
24 Mart 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Popüler meme token Dogecoin’in (DOGE) geliştiricisi Michi Lumin, yeni Libdogecoin yayın sürümünü 0.1.2 beklenenden haftalar sonra açıkladı. Yeni sürüm nasıl yenilikleri içeriyor? Açıklanan sürümün kripto para biriminin fiyatına etkisi olacak mı?

DOGE Geliştirmesi

Sosyal medya devi Twitter üzerinden yaptığı yeni açıklamalarda Michi Lumin, Dogecoin’e yönelik yeni sürümün büyük bir girişim olduğunu ve ara 0.1.1 sürümünün bir özetini duyurdu. Önde gelen meme token Dogecoin’e odaklı Twitter hesabı Mishaboar, çıkışı duyurmak için Twitter’ı seçti. Derinlemesine blok zinciri anlayışına ihtiyaç duymadan LibDogecoin, Dogecoin’in birçok platforma hafif ve doğrudan entegrasyonunu sağlayan basit bir C kitaplığı olarak piyasaya sürüldü.

Ağustos 2022 tarihinde LibDogecoin v.0.1’in ilk sürümü duyurulmuştu. Belirtilen tarihten sonra, LibDogecoin’in gelişimi, daha sonra mevcut 0.1.2 sürümüne dönüşen 0.1.1 sürümüyle devam etti. RadioDoge, Gigawallet ve diğer gelecek yeni girişimler gibi projeler, Dogecoin yapı taşlarından oluşan bir C kütüphanesi olan LibDogecoin temelinde geliştiriliyor.

Dogecoin Yenilikleri!

Bununla birlikte Michi Lumin’e göre değişiklikler, yeni sürüm 0.1.2, diğerlerinin yanı sıra bellek bütünlüğü kontrolleri ve kesme düzeltmeleri dahil olmak üzere birçok yeni özellik ve düzeltme içeriyor. Ayrıca Libdogecoin’in ilk çıkışından bu yana aldığı çeşitli değişiklikleri vurguluyor.  Libdogecoin artık birçok dilde anahtarlara ve anahtarlardan tohum ifadelerin oluşturulmasını desteklemekte. Ek olarak artık anahtarları ve adresleri düzgün bir şekilde türetiyor.

Yeni güncelleme ile Libdogecoin artık herhangi bir ek kitaplık olmadan anında (metin, jpeg ve png formatlarında) QR kodları üretebilir. Yenilikler bununla sınırlı kalmayıp Libdogecoin artık mesaj ve işlem imzalamayı ve doğrulamayı desteklediğinden, mesaj imzalamasını da güncellendi. Libdogecoin ayrıca bağımlılıklarda ve ağ farkındalığında iyileştirmeler aldı; bu durum, geliştiricilerin libdogecoin’in ağ işlevselliği ile oluşturulup oluşturulmadığını görmek için yeni imkanlar sunacağı belirtiliyor.

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