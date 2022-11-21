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DOGE, SOL, SHIB, AVAX, LUNA ve CEEK Yorum ve Fiyat Analizi!

Türk yatırımcıların en fazla ilgi gösterdiği altcoinler arasında bulunuyorlar. Peki bundan sonraki seviyeleri ne olacak? Risk büyük işte detaylar.
23:15
21 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Zor günler, olağanüstü piyasa koşulları ve düşüşler kripto para yatırımcılarının canını fazlasıyla sıkıyor. Altcoinlerde ATH seviyelerinden %90’ı aşan kayıplar hodl yapan yatırımcıların önemli bir kısmına acı çektiriyor. Bu sefer direkt olarak Fed yüzünden değil hatta makroekonomik gelişmeleri kripto paraların bugünlerde lehine bile diyebiliriz. Ancak kriptonun kendine özgü sorunları yatırımcıların kayıplarına neden oldu.

DOGE, SHIB ve SOL Fiyat Analizi

DOGE bugün en büyük dördüncü BNB balinasının alımıyla %2 toparlanmış olsa da negatif seyrini devam ettiriyor. DOGE fiyatı yazı hazırlandığı sırada BTC 16.000 doların altına düştüğü için yeniden 0,073 dolar seviyesine geriledi. Günlük kayıp %5 ve dört saatlik grafikte RSI 21 ile aşırı satış bölgesinde bulunuyor. Kısa vadede 0,072 doların altındaki kapanışlar fiyatı 0,066 ve altına itebilir.

Solana (SOL) için durum biraz daha karışık. Popüler Ethereum katili maalesef FTX ilişkileri nedeniyle aşırı satışlara maruz kaldı. Alameda’nın elinde ciddi miktarda SOL token bulunuyor. Bunların önemli kısmını FTT Token fiyatını 22 dolarda tutabilmek için sattılar ancak 2025 Mart’ında kilidi açılacak milyonlarca SOL var. Açıkçası Solana’nın sıfıra gidip gitmeyeceğine dair bir garanti yok. Tether ağdaki 1 milyar dolarlık USDT’yi Ethereum ağına taşıdı ve bu bile sorunun ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. DeFi pazarı da Solana için küçülüyor. Artık Solana en TVL açısından en büyük 11’inci kripto para ve 12’ncinin adını çoğu insan bilmiyor. Yazı hazırlandığı sırada SOL 11,6 dolardan alıcı buluyor. 11,27 ve 10,12 dolar altında kapanışlar fiyatı 6 dolara kadar itebilir.

SHIB, Twitter’ın Elon Musk tarafından alınmasıyla birlikte kardeşi DOGE’un ardından hızla yükseldi. Şimdi ise genel piyasadaki olumsuzluk onun 0,00000843 dolardan alıcı bulmasına neden oluyor. Dört saatlik grafikte RSI aşırı satışta ve 0,00000831 dolar altında kapanış fiyatı 0,00000788 dolara kadar itebilir.

AVAX, LUNA ve CEEK

CEEK yazı hazırlandığı sırada 0,09391 dolardan alıcı buluyor. Fiyat metaverse arazi satışı sırasında ralli yaparken büyük bir geri çekilme konusunda uyarmıştık. Metaverse arazileri beklendiği gibi CEEK Token kullanarak satılmadığı için fiyat hızla düştü. Bugünlerde ise ayı piyasalarının zorlu şartlarında eriyor. MACD negatif, fiyat aşırı satışa yaklaşıyor ve 0,092 dolar altındaki kapanışta 0,087 dolara kadar düşüş görebiliriz.

AVAX en az Solana kadar FTX çöküşünden etkilendi. Zaten 20 doları aşamayan fiyat şimdi neredeyse SOL Coin ile eşit bir rakamdan alıcı buluyor. AVAX yazı hazırlandığı sırada 11,8 dolardan alıcı buluyor. Kısa vadede 12,18 dolar üzerinde kapanışlara ihtiyaç var 11,55 ve 10,8 dolar seviyeleri destek olarak çalışabilir. Ancak Bitcoin’in 16.000 dolar altında günlük kapanış yapmaması ve 16.200 dolar desteğini yeniden kazanması gerekiyor.

LUNA ve FTT enteresan bir şekilde halen sıfırı görmedi. İkisinin de kurucusu kaçak ve ikisinin de geleceğine dair umut ışığı yok görünüyor. Yazı hazırlandığı sırada LUNA 1,47 dolardan alıcı buluyor. MACD satışın devamına işaret ediyor ve RSI negatif. LUNA 1,45 dolar altında kapanışta 1,34 dolar ve altına inebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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