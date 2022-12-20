Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Dikkat! Vitalik Buterin’den Kripto Para Alanında Üç Fırsat Önerisi!

Dikkat! Vitalik Buterin’den Kripto Para Alanında Üç Fırsat Önerisi!

Ethereum (ETH) kurucusu Vitalik Buterin, açıklamalarında yatırımcılara kripto para alanıyla alakalı çarpıcı önerilerde bulundu!
00:20
20 Aralık 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasa değerine göre en büyük ikinci altcoin olan Ethereum’un (ETH) kurucusu Vitalik Buterin, mevcut piyasa koşullarında kripto para endüstrisinde üç büyük fırsat olduğunu belirtti. İşte uzman isimden fırsat önerisi!

Ethereum Kurucusundan Öneriler!

Ethereum kurucusu Vitalik Buterin, mevcut konumda kripto para piyasalarında var olan en büyük üç fırsat olarak gördüğü durumları yatırımcılarla paylaşmak adına bir Youtube kanalı olan Bankless podcast’inin bir bölümüne katıldı. Eskiden olduğundan daha az belirgin fikirlerin olduğunu kabul etmekle birlikte, Ethereum yaratıcısı önce kripto para cüzdanlarını “devasa” bir fırsat olarak adlandırıyor. Uzman isim açıklamalarında şunları söyledi:

Şu anda dışarıda kesinlikle daha az meyve var ve bence önemli olan bunu fark etmek. Bence çok fazla fırsat var, örneğin bir milyar insanın kullanacağı bir cüzdan yapabilirseniz, bu çok büyük bir fırsat olabilir.

Cüzdan önerisinin ardından Vitalik Buterin, stablecoin’lerin muhtemelen kripto para endüstrisinin bir sonraki büyük yeniliği görünümünü gören bir sektörü olacağını ileri sürdü. Vitalik Buterin konu hakkında şu açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bir ABD dolarının hiperenflasyonu dahil her şeye gerçekten dayanabilecek bir stablecoin yapabilirseniz ve o zaman çok büyük şeyleri başarabilirsiniz. Bu gerçekten çok büyük bir fırsat olabilir. Enflasyondan şikayetçi olan herkes için bir cankurtaran halatı gibi hissedecek bir şey yaratın.

Fırsatlar Bitmez!

Vitalik Buterin’in belirlediği üçüncü fırsat ise Big Tech’in internet üzerindeki baskınlığını etkisizleştirmek adına kripto para alanında bir çalışma. Ethereum kurucusu kripto paralarla alakalı gördüğü sonuncu fırsatla alakalı şunları vurguladı:

Eğer Ethereum ile oturum açmayı başarabilir ve Facebook, Google ve Twitter gibi internetin oturum açma efendileri olmaktan çıkarabilirseniz, bu başlı başına büyük bir fırsat değil mi? ve bunun gibi hala inşa edilebilecek birçok fırsat var!

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
İlgili Yazılar
Dört Yıldır Uyuyan Balina Uyandı: Bu Altcoinde 27 Milyon Dolarlık Transfer!
Dört Yıldır Uyuyan Balina Uyandı: Bu Altcoinde 27 Milyon Dolarlık Transfer!
Bu Altcoin’in Yatırımcıları Ne Yapacak? Fiyat 2 Doların Altına Gerileyecek Mi?
Bu Altcoin’in Yatırımcıları Ne Yapacak? Fiyat 2 Doların Altına Gerileyecek Mi?
Unutulmaya Yüz Tutmuştu! Analist Altcoin’ler İçin Alarm Verdi: Ezilecekler!
Unutulmaya Yüz Tutmuştu! Analist Altcoin’ler İçin Alarm Verdi: Ezilecekler!
XRP’de Alarm Durumu Mu? Balinalar Bunu Yaparsa Küçük Yatırımcıya Ne Olacak?
XRP’de Alarm Durumu Mu? Balinalar Bunu Yaparsa Küçük Yatırımcıya Ne Olacak?
Üst Düzey Analistten Bitcoin ve Altcoin’ler İçin Korkutan Yorum: Bu Olmazsa Çökecekler
Üst Düzey Analistten Bitcoin ve Altcoin’ler İçin Korkutan Yorum: Bu Olmazsa Çökecekler
Dikkat! Son Çöküşü Bilen Analist Kanıt Sundu: Bu Altcoin Yeni Zirvelere Ulaşacak!
Dikkat! Son Çöküşü Bilen Analist Kanıt Sundu: Bu Altcoin Yeni Zirvelere Ulaşacak!
Tüm Gözler Bitcoin ve Bu 4 Altcoin’de! Haftanın Süper 5’lisi!
Tüm Gözler Bitcoin ve Bu 4 Altcoin’de! Haftanın Süper 5’lisi!
Yatırımcıları Havaya Uçtu! Altcoin Müjdeyi Açıkladı!
Yatırımcıları Havaya Uçtu! Altcoin Müjdeyi Açıkladı!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Tek Başına Yeterli Mi: Bitcoin ve Altcoin’lerde Teknik Analiz!
ApeCoin Bu Hafta Herkesi Şaşırtabilir! APE Alınır Mı?
Dogecoin Fiyat Tahmini: Boğa Formasyonu Var!
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Güncel NFT Haberleri
Filmlere Konu Olacak NFT Soygunu! 1 Ayda 1 Milyon Doları Cepledi!
Ünlü Girişimci Kripto Para Piyasasının O Tarafı İçin Verdi Veriştirdi: Malumun İlanı!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Dev NFT Platformu Opensea Piyasaya Meydan Okuyor! Bakın Neler Değişiyor!
Bir Dönemin Efsanesiydi, Kripto Para Desteği Kazandı! Hedefte Bu 2 Altcoin Var!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Kripto Paralarda Kırmızı Alarm! Bu Değer Şubat 2021’den Bu Yana İlk Kez 40 Milyar Doların Altında!
İflas Söylentisiyle Eriyordu! Yeni Hamleyle Altcoin Şimdi Yükseliyor!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Büyük DeFi Depremi! Kripto Şirketi Boyun Eğdi!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022