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Piyasa değerine göre en büyük ikinci altcoin olan Ethereum’un (ETH) kurucusu Vitalik Buterin, mevcut piyasa koşullarında kripto para endüstrisinde üç büyük fırsat olduğunu belirtti. İşte uzman isimden fırsat önerisi!

Ethereum Kurucusundan Öneriler!

Ethereum kurucusu Vitalik Buterin, mevcut konumda kripto para piyasalarında var olan en büyük üç fırsat olarak gördüğü durumları yatırımcılarla paylaşmak adına bir Youtube kanalı olan Bankless podcast’inin bir bölümüne katıldı. Eskiden olduğundan daha az belirgin fikirlerin olduğunu kabul etmekle birlikte, Ethereum yaratıcısı önce kripto para cüzdanlarını “devasa” bir fırsat olarak adlandırıyor. Uzman isim açıklamalarında şunları söyledi:

Şu anda dışarıda kesinlikle daha az meyve var ve bence önemli olan bunu fark etmek. Bence çok fazla fırsat var, örneğin bir milyar insanın kullanacağı bir cüzdan yapabilirseniz, bu çok büyük bir fırsat olabilir.

Cüzdan önerisinin ardından Vitalik Buterin, stablecoin’lerin muhtemelen kripto para endüstrisinin bir sonraki büyük yeniliği görünümünü gören bir sektörü olacağını ileri sürdü. Vitalik Buterin konu hakkında şu açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bir ABD dolarının hiperenflasyonu dahil her şeye gerçekten dayanabilecek bir stablecoin yapabilirseniz ve o zaman çok büyük şeyleri başarabilirsiniz. Bu gerçekten çok büyük bir fırsat olabilir. Enflasyondan şikayetçi olan herkes için bir cankurtaran halatı gibi hissedecek bir şey yaratın.

Fırsatlar Bitmez!

Vitalik Buterin’in belirlediği üçüncü fırsat ise Big Tech’in internet üzerindeki baskınlığını etkisizleştirmek adına kripto para alanında bir çalışma. Ethereum kurucusu kripto paralarla alakalı gördüğü sonuncu fırsatla alakalı şunları vurguladı: