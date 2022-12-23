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Dikkat! Terra Classic’te (LUNC) Yaprak Dökümü Başladı! Şok Eden 3 Gelişme! Fiyat Etkilenebilir!

Terra Classic (LUNC) topluluğu yeniden diriliş projesi kapsamında çarpıcı adımlar atarken, güncel veriler yatırımcıda endişe yarattı.
15:00
23 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Terra Classic (LUNC) topluluğu yeniden diriliş projesi kapsamında çarpıcı adımlar atarken, güncel veriler yatırımcıda endişe yarattı.

‘Vegas Validator’, Kapanıyor! 

Cuma günü Terra Classic geliştiricisi Vegas, doğrulayıcı düğümü “Vegas Validator”u kapattığını ve Rebel Station cüzdanını teslim ettikten sonra Terra Classic geliştirme projeleri üzerinde çalışmayı bıraktığını söyledi. Bu haftanın başlarında, Terra Classic çekirdek geliştiricileri Edward Kim ve Tobias “Zaradar” Anderson, Terra Classic yakım/vergi mekanizması ve staking’in arkasındaki geliştirici grubu Terra Rebels’ten ayrıldı. Daha sonra Zaradar, yeni bir geliştirici ekipte çalışacağını açıkladı. Terra Classic geliştiricisi Vegas, 23 Aralık’ta aniden doğrulayıcı düğümü “Vegas Doğrulayıcı”yı kapattığını duyurdu. Vegas ayrıca, Terra Classic topluluğuna token’larını farklı bir doğrulayıcıya yeniden devretme talimatı verdi. Vegas, topluluktan tamamen ayrılmadan önce dahil olduğu Rebel Station gibi iki teklif üzerinde çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

Telegram’da Terra Classic topluluğu üyeleriyle yaptığı bir sohbette, “cüzdanı teslim ettikten sonra bu kaos ortamdan çıktım” dedi. Vegas yaptığı açıklamada,  “LUNC topluluğunda iyi ve kötü insanlar var. Yalan söylemeyeceğim! Bazı kötü niyetli yüzünden ayrılmak zorundayım. Bütün destekleriniz için teşekkürler.” ifadesini kullandı.

İstifalar ve Yolsuzluklar..!

Bununla birlikte, ünlü isim Terra Classic topluluğuna bazı konularda yarım etmeye devam edecek, ancak Vegas Terra Classic projeleri üzerinde Terra Rebels ile mi yoksa ayrı olarak mı çalışmaya devam edeceğini açıklamadı. Bu arada topluluk, Rebel Station’ı TFL altyapısından ayırmak için tartışmalı Teklif 11030’un bir parçası olarak Terra Rebels’e sağlanan 150.000 dolara ne olduğuna yanıt arıyor. Bu olayın ardından Terra Rebels’e fon tahsisi yapan kişi sayısı 25’ten 12’ye düşürdü. Büyük gelişmelerin arkasında olan Terra Classic çekirdek geliştiricileri Edward Kim ve Zaradar, Terra Rebels’ten ayrıldı.

Terra Classic (LUNC) fiyatı, Terra Rebels ile ilgili FUD nedeniyle Ağustos seviyesine düştü. Ancak Binance, Terra (LUNA) LUNC ve USTC sahiplerine ikinci airdrop’u tamamlayacağını açıklamasının ardından  LUNC fiyatı %5’in üzerinde arttı. LUNC fiyatı 24 saatin en düşük seviyesi olan 0,0001321 dolardan yaklaşık %4 artışla an itibariyle 0,0001383 dolardan işlem görüyor. LUNC, bu süreçte yatırımcın odak noktası olmaya devam ediyor.

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