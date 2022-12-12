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Shiba Inu (SHIB) son zamanlarda bekleneni veremezken, güncel veriler meme coin’in hala yatırımcının odak noktası olduğunu ortaya koyuyor.

SHIB Yatırımcı Sayısı Artıyor!

Shiba Inu, FTX krizinin etkileri nedeniyle son haftalarda yatay işlem gördü. Bununla birlikte, önemli bir fiyat artışı gerçekleştirememesine rağmen, SHIB yatırımcı sayısı artmaya devam ediyor. 11 Aralık itibariyle SHIB yatırımcı sayısı 1.258.320. 1 Aralık’ta ise bu rakam 1.251.237 idi. Bu, Aralık ayının başından beri 7.083 yatırımcının daha SHIB kervanına girdiğini ortaya koyuyor. Bu durumda, Etherscan tarafından sağlanan verilere göre SHIB, Aralık ayında günlük ortalama 643 yeni yatırımcı ekledi. SHIB yatırımcısı Kasım ayındaki sert düşüşün ardından toparlanmaya çalışıyor. SHIB, Kasım ayının son haftasında yaklaşık 9.000 yatırımcı kaybetti. SHIB fiyatı Aralık boyunca kırmızı bölgede işlem gördü. Meme coin, yükseliş trendini tetikleyecek bir dip bulmakta zorlanıyor. Shiba Inu, an itibariyle 0,0000092 dolardan işlem görüyor. SHIB 1 Aralık’ta 0,0000093 dolardan işlem görüyordu. SHIB, 5 Aralık’ta 0,0000099 dolar ile bu ayın zirvesine ulaştı.

Yaşanan düzeltmeye rağmen, Shiba Inu istikrarlı bir işlem hacmi sergiledi. Basın zamanında, CoinMarketCap verilerine göre meme coin’in 24 saatlik işlem hacmi neredeyse %8 artarak 61,7 milyon dolara çıktı. 21 Kasım tarihli bir Finbold raporuna göre, SHIB sahiplerinin yaklaşık %76’sı zarar ederken, yalnızca %15’i kârdaydı. SHIB, Fed faktörü ve FTX krizi nedeniyle 2021’in zirvelerinden çok uzak. FTX krizinin ardından özellikle ralli umutları büyük oranda ortadan kalktı. Ancak bu süreçte meydana gelecek yeni listelemeler ve ortaklıklar ile SHIB ivme kazanabilir. SHIB, Elon Musk’ın SHIB’in sosyal medya devinde bir ödeme seçeneği olarak entegre edilebileceği spekülasyonuyla Twitter’ı satın almasından sonra artış kaydetmişti. Ancak, bu söylentiler daha sonra ortadan kalktı.

2 Platformdan SHIB Tahmini!

CoinMarketCap’teki SHIB topluluğu, SHIB konusunda iyimserliğini sürdürüyor. Topluluk, SHIB’nin 31 Aralık’a kadar muhtemelen 0,000011 dolardan işlem göreceğini tahmin ediyor. Ayrıca, dört adet indikatörü kullanan PricePredictions SHIB’in 31 Aralık’ta 0,000010 dolardan işlem göreceğini tahmin etti. Uzmanlara göre, SHIB fiyatının artması için öncelikle mevcut ayı piyasasının sona ermesi gerekiyor. SHIB’in bu süreçte proje ve ortaklıklarına devam etmesi de büyük önem taşıyor. Kullanım durumları ve benimsenme oranı da yeni zirveye ulaşma da etkili olabilir.

Shiba Inu fiyatına ivme kazandıran önemli bir faktör Shiboshi olarak bilinen NFT serisinin piyasaya sürülmesiydi. Bu süreçte, NFT çılgınlığının yeniden başlaması da önemli. En önemlisi de yatırımcı ilgisi ve sosyal medyadaki hareketliliğin devam etmesi. SHIB’in farklı borsalarda listelenmesi ve ünlü isimlerden destek alması da fiyatı etkileyebilir. SHIB fiyatını artıran diğer bir unsur OKEx, FTX ve Huobi dahil olmak üzere birden fazla borsadaki vadeli işlemlerdeki açık pozisyon miktarındaki (OI) artıştı.