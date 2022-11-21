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Dikkat! SHIB’de Endişe Yaratan Gelişme! Analistten Korkutan Tahmin Geldi!

Kripto para piyasası zor bir sınavdan geçerken, önde gelen bir analist Shiba Inu (SHIB) fiyatına dair önemli veriler paylaştı. 
12:30
21 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasası zor bir sınavdan geçerken, önde gelen bir analist Shiba Inu (SHIB) fiyatına dair önemli veriler paylaştı.

SHIB-Bitcoin Korelasyonu Artıyor!

Shiba Inu fiyatı, 16 Kasım’dan  bu yana art arda beşinci gün düşüşünü sürdürdü. Balinaların toplu birikimine rağmen, SHIB  %6 değer kaybetti. SHIB‘deki düşüş, piyasadaki satış baskısına bağlanabilir. FTX krizi satış baskısına neden olurken, Shiba Inu fiyatı düşüş trendini sürdürdü. Zincir üstü aktivite, balinaların birikiminde ani bir artışa işaret ediyor. Önde gelen bir balina, 19 Kasım’da tek bir işlemde yaklaşık 2,7 milyon dolar değerinde 310,68 milyar SHIB aldı. Uzun vadeli yatırımcılar tarafından yapılan bu birikim, Shiba Inu fiyatı için yükseliş göstergesi olarak kabul ediliyor. SHIB balinaları tipik olarak düşüş trendi sırasında dipten alımlar yaparlar. Shiba Inu fiyatı, yaklaşık bir yıldır düşüş trendinde ve tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,000086 dolardan %90  oranında düştü.

Etherscan.io’dan alınan verilere göre, başka bir gizemli balina, tek bir işlemde 220,97 milyar SHIB aldı. Balina şu anda 4,99 milyon dolar değerinde toplam 546,86 Shiba Inu’ya sahip. Shiba Inu’daki düşüş, yatırımcı sayısını azaltmadı. Ayrıca yatırımcıların %52’si  token’larını bir yıldan uzun süredir elinde tutuyor. Dahası, Shiba Inu ekosisteminde 100.000 dolar veya daha yüksek değere sahip işlemlerde ani bir artış oldu.  Ancak Shiba Inu, Bitcoin ile yüksek korelasyon içerisinde. IntoTheBlock’tan alınan verilere göre, Shiba Inu’nun Bitcoin ile korelasyonu 0,9 seviyesinde ve  meme coin için iyi bir gelişme değil.  Yüksek korelasyon, SHIB fiyatını Bitcoin’e bağımlı yapıyor. Bitcoin, FTX’in krizinin etkisinden hala kurtulamadı. SHIB, BTC’yi takip etmeye devam edebilir.

Bu Kritik Seviye Tutulmalı!

FXStreet’te teknik analist olan Filip L, SHIB‘in yakında birkaç yılın en düşük seviyesini görebileceğini savunuyor. Shiba Inu fiyatı, 0.000010 dolardaki psikolojik seviyede kesin bir ret aldı ve düşüşünü hızlandırdı. Kripto piyasası  LUNA fiyaskosundan ve FTX çöküşünden kurtulurken, analist  Shiba Inu fiyatının 0,00000507 dolara düşebileceğine inanıyor.

Önde gelen kripto komisyoncusu Genesis, FTX borsasının iflasının ardından geri ödemeleri ve para çekme işlemlerini durdurarak endişeleri artırdı. Analiste göre, FTX krizinin etkileri atlatılırsa ve satış baskısı son bulursa,  durum değişebilir. Ayrıca SHIB’in 0.000010 dolardaki  psikolojik seviyesinin üzerinde tutunması gerekiyor.  SHIB, an itibariyle 0.000009 dolardan işlem görüyor.

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