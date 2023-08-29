Yeniden başlatılan Shibarium L2 ağının yavaş yavaş ilgi kazanmasıyla Shiba Inu (SHIB) fiyatı 0,000008 doların üzerine çıktı. On-chain, önümüzdeki haftalarda yatırımcının güvenini artırması durumunda Shiba Inu fiyatının nasıl tepki verebileceğini analiz ediyor.

Shibarium’da Son Veriler!

25 Ağustos’ta Shiba Inu ekibi, ilk ana ağ lansmanını etkileyen teknik sorunların ardından Shibarium L2 ölçeklendirme ağını yeniden başlattı. Sadece bir hafta sonra Shiba Inu (SHIB) topluluğunda güven arttı. Bu durum SHIB’in fiyatını önümüzdeki haftalarda yeni zirvelere taşıyabilir mi? Shibarium ölçeklendirme platformu yeniden ilgi görmeye başladıkça Shiba Inu topluluğuna güven geri dönüyor gibi görünüyor. Shibarium Tarama aracından toplanan gerçek zamanlı verilere göre, 29 Ağustos’ta L2 ağı 150.000 cüzdan adresi oluşturma kilometre taşına ulaştı.

Ayrıca günlük işlemler yeniden yükseliş eğilimine girdi. 28 Ağustos kapanışında Shibarium, önceki gün kaydedilen 40.433 işlemden %64 artışla 66.058’e ulaştı. Shibarium L2 Ağının, Shiba Inu ekosistemine yeni bir büyüme boyutu getireceği öne sürüldü. İlk olarak SHIB token’larının küresel olarak benimsenmesini derinleştirmeyi ve daha da önemlisi SHIB yakma oranını ve işlem hızlarını önemli ölçüde artırmayı planladı.

SHIB’de Beklentiler Neler?

Son dönemdeki yükseliş ve sorunsuz seyreden ana ağ işlemleri, 29 Ağustos’ta SHIB fiyatlarında %5’lik bir sıçramayı tetikledi. Bu önermelerin her biri doğruysa, Shibarium çekişindeki büyüme, önümüzdeki haftalarda Shiba Inu’nun fiyatını 0,000010 dolar seviyesinin üzerine çıkarabilir. SHIB topluluğu içinde artan güvenin bir kanıtı olarak, kripto para borsalarında SHIB satın alma siparişleri akını yaşandı. Açıklanan verilere göre boğalar 1,9 trilyon SHIB satın almak için aktif emirler verdi.

Bu durum şu anda satışa sunulan 1,2 trilyon SHIB token’ından önemli ölçüde daha yüksek. Borsa Zincir İçi Piyasa Derinliği grafiği, tanınmış kripto para borsalarında SHIB için verilen aktif siparişlerin hacmini gösterir. SHIB’e yönelik piyasa talebi şu anda 700 milyardan fazla SHIB token’ın arzını geride bıraktı. Bu durum Shibarium ağının başarılı bir şekilde yeniden başlatılmasının yatırımcıların Shiba Inu’ya olan güvenini artırmış olabileceğini gösterebilir.