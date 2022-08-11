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Enflasyon verileri sonrası kripto para piyasası yeniden ivme kazanırken, önde gelen altcoin’ler yakımlar ve güncellemeler sayesinde büyük oranda artış kaydetti.

Ethereum: Goerli Test Ağı ve Balina Birikimi!

Ethereum (ETH), Birleştirme güncellemesine giden süreçte dün Goerli test ağının provasını tamamladı. Bu, geliştiricilere 19 Eylül’de planlanan Ethereum ana ağında Birleştirme sürecine devam etmeleri için yeşil ışık yaktı. Goerli test ağı, Eylül ayında Ethereum ana ağında meydana gelecek değişikliklerle aynı süreci simüle etti. Test ağları, geliştiricilerin yeni şeyler denemelerine ve güncelleme ana ağa girmeden önce gerekli değişiklikleri yapmalarına olanak tanır. Ethereum Vakfı ile çalışan geliştirici olan Josef Je, şu ana kadar her şeyin yolunda gittiğini vurguladı. Bu kritik gelişme, Ethereum’u Hisse Kanıtı (PoS) sistemine bir adım daha yaklaştırıyor. PoS Ethereum 2.0, gelişmiş performans verimliliği, daha iyi ağ ölçeklenebilirliği, daha düşük gas ücreti ve çok daha fazla işlevsellik sağlayacak. Ethereum Vakfı araştırmacısı Ansgar Dietrichs, bunu “ başarılı bir test” olarak nitelendirdi.

Ethereum, geçen ay yaklaşık %80 değer kazanarak sağlam bir toparlanma kaydetti. Son 24 saat içinde ETH, %12 artış ve 229 milyar dolarlık piyasa değeri ile 1882 dolardan işlem görüyor. Birleştirme güncellemesiyle ilgili olumlu gelişmeler ve Perşembe günü beklenenden daha düşük gelen enflasyon verileri, ETH ralliisnde büyük rol oynadı. Krito veri şirketi Santiment, son fiyat artışı sırasında ETH balina birikiminin önemli ölçüde arttığını bildirdi ve şunları kaydetti:

Ethereum, Çarşamba günü olumlu enflasyon verilerinden sonra 1.880 doların üzerine çıktı. Bu, 2 ayın en yüksek seviyesi. 100.000 dolar ve üzerindeki işlemler, ivme kazandı. Balinalar da yoğun bir şekilde biriktirmeye devam ediyor

Her Şey, Yolunda Gidiyor!

CNBC’ye konuşan Ethereum protokol geliştiricileri koordinatörü Tim Beiko, ortaya çıkabilecek olası sorunları belirlemek için Goerli testnet performansını birkaç saat yakından gözlemleyeceklerini söyledi. Beiko, “Ağın sonlandığını ve doğrulayıcılar arasında yüksek bir katılım oranına sahip olduğunu görmek ve ayrıca herhangi bir beklenmedik hata veya sorunla karşılaşmadığımızdan emin olmak istiyoruz” dedi.

Tether, Ethereum’un Birleştirme sürecinin ilerlemesini yakından takip ettiğini duyurdu. Tether şu anda piyasadaki en büyük stablecoin konumunda. USDT, Ethereum blok zincirinde en çok kullanılan stablecoin olmaya devam ediyor. Diğer stablecoin’lerden üç kat daha fazla Tether’i cüzdanında tutan yatırımcı var. Bu nedenle, Tether‘in Ethereum’un hisse kanıtı zincirini destekleme kararı, stablecoin topluluğuna ETH vakfı ve Birleştirme desteği konusunda güvence veriyor.