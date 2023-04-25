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Fantom (FTM) fiyatı, önemli bir yatay destek alanı içinde işlem görüyor. Kripto para birimi bir destek bölgesi hazırlığında mı? İşte beklenen hareket!

FTM Fiyat Tahmini!

Geçtiğimiz hafta içerisinde yaşanan kayda değer düşüşe rağmen yükseliş fiyat hareketi ve dalgasının hala sağlam olduğu belirtiliyor. Peki veriler fiyatın yukarı yönlü hareketine devam etmesine izin verecek mi, yoksa bir kırılma meydana gelecek mi? Ocak ayında FTM fiyatı 0,40 dolarlık yatay direnç alanından çıktı. Gelecek ay 0,66 dolar ile yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Fiyat o zamandan beri düşmüş olsa da, şu anda destek görevi gören bölgede işlem görüyor. Yatay bir direnç seviyesi kırıldığında, aşağı yönlü destek sağlaması yaygın bir durum.

Haftalık göreceli güç endeksi (RSI) de benzer bir okuma veriyor. Yatırımcılar, RSI’yı bir momentum göstergesi olarak kullanarak, bir piyasanın aşırı alım mı yoksa aşırı satım mı olduğunu belirleyebilir ve bir varlığı biriktirip satmayacağına karar verebilir. RSI okuması 50’nin üzerindeyse ve eğilim yukarıysa boğaların avantajı vardır, ancak okuma 50’nin altındaysa bunun tersi geçerlidir. RSI şu anda destek olarak 50 seviyesini test ediyor. Dolayısıyla fiyat ve RSI yükselirse, bu, eğilimin yükselişe geçtiği anlamına gelebilir.

FTM’de Dalga Sayısı!

Ayrıca bu hareketi bir sıçrama takip ederse, FTM ortalama 1,10 dolar fiyatla bir sonraki dirence yükselebilir. Ancak kırılırsa 0,25 dolarlık yatay destek alanına bir düşüş meydana gelebilir. Günlük zaman dilimini ele alan analistler FTM’nin fiyat tahmini olarak, Elliot Dalga teorisi dalga sayımı nedeniyle yükseliş gösteriyor. Elliot Wave teorisi, teknik analistlerin trend yönünü belirlemek için tekrar eden uzun vadeli fiyat modellerini ve yatırımcı psikolojisini belirlemek için kullandıkları bir araç.

Mevcut fiyat yukarı yönlü bir hareketin beşinci ve son dalgasında görünüyor. Bu da FTM token’ın ikinci alt dalga içinde düzeltme yaptığını gösterebilir. Sayım doğruysa zirve olarak hareket etme olasılığı en yüksek iki hedef 0,80 dolar ve 1,10 dolar olabilir. Bu iki fiyat seviyesi, bir yönde büyük bir fiyat hareketinden sonra, fiyatın orijinal yönde devam etmeden önce geri çekileceğini veya yolun bir kısmını önceki fiyat seviyesine geri döneceğini öne süren Fibonacci düzeltme seviyeleri kullanılarak belirlenebilir. Ancak dördüncü dalganın fiyatı 0,30 doların altına düşürmesi, yükseliş FTM fiyat tahminini geçersiz kılabilir. Bu durumda token’ın gelecekteki fiyatı 0,20 dolara düşebilir.