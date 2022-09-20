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Dikkat! Korkutan Uzman Görüşü: Bitcoin 15.000 Dolara Düşebilir!

Popüler kripto para analistinden Bitcoin (BTC) hakkında çarpıcı açıklama! Lider kripto para biriminin fiyatı 15.000 dolara düşebilir!
00:31
20 Eylül 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yakından takip edilen bir kripto para analisti, hisse senedi piyasaları bir yükseliş momentumu oluşturmak adına mücadele ederken, piyasa değerine göre en büyük kripto para birimi olan Bitcoin’in (BTC) ayı sezonunun sona ermesi için biraz daha düşük seviyeleri test etmesi gerektiğini öne sürdü.

Bitcoin Düşüş Tezi

Popüler kripto para analisti DonAlt Youtube üzerinden yaptığı açıklamalarında, lider kripto para birimi olan Bitcoin’in mevcut seviyelerde konsolide olmasının mantık olduğunu belirtti. Ancak DonAlt, Bitcoin’in şimdi 18.000 ile 20.000 dolar seviyesi arasında bulunan desteği ihlal ettiğini ve yeni bir düşük döngü kaydedebileceğini öngörüyor. Kıdemli analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bu tür aralıklarda sıklıkla olan durum, 22.000 ile 18.000 ABD doları seviyeleri altına inmeniz ve daha sonra geri dönüp trade yapmanızdır. Bu bana daha olası geliyor… Bence bu aralığın bozulup sonra geri dönülmesinin ardından yükseliş hareketi adına iyi bir şans olabilir. Olası düşüş senaryosunda bu aralığın kırılıp yıkılmayacağı çok uzak bir soru. Çünkü belirtilen seviye kırıldığında 17.000 dolar ile 16.000 dolara hatta kripto para biriminin fiyat 15.000 dolar seviyesine kadar gerileyebilir.

Yazı kaleme alındığında kripto para piyasalarının amiral gemisi olan Bitcoin, son 24 saatte %2 oranının üzerinde bir düşüşle 19.649 dolardan işlem görüyor.

S&P 500 Görüşü

Öte yandan uzman analist DonAlt, lider kripto para birimi Bitcoin için düşüş yönündeki tezinin, S&P 500’ün 2022 yılının dip seviyelerini tekrar ziyaret etme yolunda olduğu tahmininden kaynaklandığını belirtti. Uzman isim açıklamalarında şunları söyledi:

Dürüst olmak gerekirse düşüş tezinin ana düşüncesi, S&P 500 ve S&P’ün kötü bir durumda olması söylenebilir. Uzun zamandır bu kadar kötü görünmüyordu. Açıkça belirtmeliyim ki S&P 500 tamamen yıkılmak istiyor gibi görünüyor ve 3.680 puan ile aylık desteğe geri dönüyor.

Yazı kaleme alındığında, S&P 500 3.873.32 puan değerinde.

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