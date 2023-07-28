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  •   Dikkat! Japonya Bu Sabah Piyasaları Sallayabilir! Kripto, Dolar, Altın, TL Hepsi!

Dikkat! Japonya Bu Sabah Piyasaları Sallayabilir! Kripto, Dolar, Altın, TL Hepsi!

Özet

  • Japonya yarın sabah getiri eğrisiyle alakalı kararını açıklayabilir.
  • BoJ faizlerin ılımlı yükselişine izin verebilir.
  • Japon yatırımcılar faiz artış ihtimaline karşı satışlara ABD piyasalarında başlamış görünüyor.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
00:11
28 Temmuz 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Çarşamba günkü Fed kararını atlatmış olabiliriz ancak sevinmek için erken olduğunu şu dakikalarda görüyoruz. Fed beklenti dahilinde adım atmış olsa da Japonya Merkez Bankasının beklenmedik bir adım atma ihtimali şu dakikalarda ortalığı bir miktar karıştırdı. Yarın sabah 06:00 sularında piyasalar daha da hareketlenebilir.

Piyasalara Japonya Darbesi

ABD piyasaları yaklaşık 6 saat sonra alınacak faiz kararının etkisiyle bir miktar sallantıya girdi. BTC fiyatı da 29.140 dolar seviyelerine kadar geriledi. Şu dakikalarda dolaşıma giren söylemler kayda değer görünüyor. Buna göre Japonya Merkez Bankası 06:00’da gerçekleştireceği politika kurulu toplantısında getiri eğrisi kontrol politikasını değiştirerek uzun vadeli faiz oranlarının %0,5’lik sınırın belirli bir oranda üzerine çıkmasına izin vermeyi tartışacak. Getiri eğrisi kontrolü kapsamında merkez bankası, 10 yıllık getirilerin sıfırın altında ya da üstünde %0,5’lik izin verilen aralığın ötesine geçmesinin muhtemel görünmesi halinde büyük miktarlarda Japon devlet tahvili satın alarak piyasada bozulmalara yol açıyor. Önerilen değişiklik faiz tavanını koruyacak, ancak bu seviyenin ötesinde ılımlı artışlara izin verecek.

Tavanın geçen Aralık ayında %0,25’ten yükseltilmesinden bu yana, 10 yıllık getiriler %0,44 civarına yükselerek hala mevcut tavanın altında kaldı. Ancak yurtiçi enflasyon ve Federal Rezerv ve Avrupa Merkez Bankası gibi diğer büyük merkez bankalarının devam eden faiz artışları, getirilerin %0,5 eşiğini aşabileceği endişesini körüklüyor. Görüşmelere aşina kaynaklara göre BOJ, Temmuz ayı başında büyük bankalara getiri eğrisi kontrolünün ayarlanması veya kaldırılması halinde uzun vadeli faizlerin ne kadar artmasını bekledikleri konusunda bir anket yaptı. Bankalar, politikanın bırakılması halinde 10 yıllık faizlerin %0,5’in üzerine çıkabileceğini düşünüyor ve merkez bankasının kontrollerini tamamen bırakması halinde piyasa faizlerinde bir artış riskine işaret ediyor.

Düşünülen daha esnek politika kapsamında BOJ, %0,5 eşiğinin üzerinde kademeli artışlara izin verecek, ancak yine de ani artışları engelleyecek. Bu da spekülatörler tarafından yönlendirilen dalgalanmaları dizginlemesine olanak sağlayacaktır.

Kripto Paralar Hareketlenebilir

BOJ, Eylül 2016’dan bu yana, 10 yıllık devlet tahvili getirisini %0’a yakın tutmak için gerektiği kadar devlet tahvili satın almayı taahhüt eden bir getiri eğrisi kontrol (YCC) programı yürütüyor. RBC Wealth Management’ın belirttiği gibi, sürekli tahvil alımı küresel likiditeyi artırdı ve gelişmiş dünya genelinde tahvil getirileri üzerinde önemli bir aşağı yönlü baskı kaynağı oldu.

Eğer ülkenizde faizler, tahvil getirileri istediğiniz seviyelerde değilse dışarıdaki fırsatları araştırırsınız. Ancak istediğiniz seviyelere yaklaşacağına inandığınızda dışarıdaki varlıklarınızı satıp içeride paranızı değerlendirmeniz daha mantıklı görünür. Şu dakikalarda Japon yatırımcılar daha doğrusu ülkesinde aradığını bulamayan yatırımcılar ABD hisse ve tahvillerini satıp ülkesine dönebilir. Bu BİST, TL, dolar, altın, kripto pozisyonlarının da azaltılabileceği anlamına gelir. Doğal olarak karara bağlı şekilde Japon yatırımcılar ellerindeki dış varlıkları satma eğiliminde görünüyor.

Bu satışlar da volatiliteyi önümüzdeki 24 saatte artırabilecek güçtedir. Sabah uyandığınızda bir şaşkınlık yaşarsanız muhtemelen Japonya Merkez Bankası söylentileri haklı çıkarmıştır.

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