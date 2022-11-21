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Kripto para piyasası yeni bir türbülansa kapılırken, İngiltere Merkez Bankası’ından kritik bir açıklama geldi.

Borsa Tabanlı Altcoin’ler!

İngiltere Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Sir Jon Cunliffe, kripto para borsası FTX’ın yerel token’ı FTT gibi borsa tabanlı altcoin’lerin ihraççıları tarafından teminat olarak kabul edildiğinde hem yatırımcılar hem de piyasa için “aşırı” derecede risk oluşturabileceğini söyledi. Yöneticiye göre, krediler ve marj ödemeleri için teminat olarak kendi kripto parasını kabul eden bir firma, yatırımcıları için büyük risk oluşturuyor. Cunliffe, FTX‘te de aynı sürecin yaşanmış olabileceğine dikkat çekiyor.

Uzman, yüksek oynaklığın borsa tabanlı token’lar gibi desteklenmeyen kripto paraları savunmasız hale getirdiğini belirtti. Cunliffe, FTX krizinde, FTT’nin büyük rolü olabileceğine dair göstergelerin olduğunu iddia etti. FTX krizi, kripto para piyasasını derinden sarstı. Bu durum, merkezi borsalara olan güveni de zedeledi. FTX’teki çöküş süreci, rakip borsa Binance’in kurucusu Changpeng “CZ” Zhao’nun yaklaşık 530 milyon dolarlık FTT’yi satma planladığını açıklamasının ardından ivme kazandı.

Amazon ve eBay Örneği

İngiltere Merkez Bankası başkan yardımcısı Jon Cunliffe daha önce kripto para piyasasındaki kriz ve çöküşlerden kurtulan şirketlerin geleceğin Amazon.com Inc. ve eBay Inc. ile rekabet eden teknoloji şirketleri olabileceğini söylemişti. Cunliffe, bu yıl Bitcoin (BTC) ve genel kripto para piyasasının değerinden 1 trilyon dolardan fazla silen çöküşü, dotcom çöküşüne benzetti.

ABD’de 1990’ların ortaları ile 2000’lerin başları arasını kapsayan ve teknoloji şirketlerinin hisselerinin hızla yükseldiği, daha sonra ise aniden çakıldığı döneme dot-com balonu denir. Cunliffe, Çarşamba günü Zürih’teki ”Point Zero Forum’da yaptığı açıklamada şunları söyledi: