Başarısız olan toparlanma rallisi aşağı yönlü bir düşüşe mahkûm göründüğü için NEAR holder’larının umutları yeniden yeşerebilir. Ocak 2022 tarihinde tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana NEAR’ın %-92’den fazla kan kaybettiği iki yılı aşkın bir süredir içten içe tutma ve umutsuzluğun ardından, fiyat yapısında canlanma belirtileri görülebilir.

NEAR Hareketi!

NEAR son 24 saat içerisinde %0.58 oranında bir fiyat hareketiyle 1,387 dolardan işlem görüyor. Bu, fiyat hareketinin üst trend çizgisinden 1,60 dolar civarında büyük bir fiyat seviyesinde sert bir dirençle karşılaşmasının ardından 20 Temmuz’da tetiklenen -%14 bir geri çekilme hareketinin ardından fiyatın dengelenmesiyle geliyor.

Yerel bir direnç tavanı oluşturan 1,60 dolar fiyat seviyesi, 5 Haziran’dan bu yana kırılmadan devam ediyordu ve 2 aydan uzun süredir zorlu aşağı yönlü hareketlere ışık tutuyor. Devam eden destek mücadelesi için kritik öneme sahip olan 20DMA, sıcak cüzdanlar azalmaya devam ederken volatiliteli bir destek seviyesi oluşturdu.

NEAR Verileri!

Bununla birlikte NEAR’ın RSI’sı son düzeltme hareketinde önemli ölçüde soğudu ve şimdi 46’da yükseliş sapması ile duruyor. MACD’de bulunabilecek küçük bir destek olmasına rağmen bunu % -0,011’deki düşüş eğilimi ile karşılaştırabilir. Görünüşte bir düşüş sarmalına yakalanmış yukarı yönlü potansiyel burada sınırlı olabilir. Uzmanlara göre 1,6 dolar dönüş muhtemelen bir kez daha zorlu bir dirençle karşılaşabilir.

Öte yandan aşağı yönlü risk benzer şekilde sınırlı kalmaya devam ediyor ve temel destek seviyesi 1,25 dolar, muhtemelen bir taban çizgisi oluşturuyor (aşağı yönü -%9,35 ile sınırlandırıyor). Bu, NEAR’ı bir riskle karşı karşıya bırakabilir. Ayrıca kripto para piyasalarında oldukça kritik bir hafta geride kaldı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası’nın faiz kararı ve diğer ABD verileri kripto piyasalarında volatiliteli bir sürece neden oldu. Hafta başlarında Bitcoin 30.000 dolar seviyelerinden işlem görüyorken yazı kaleme alındığında 29.272 dolar seviyesinden işlem görüyor.