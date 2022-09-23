Uzman analist Ethereum (ETH) hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ayrıca bu oranın uzun vade de sıkıntı yaratabileceğini öne sürdü.

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Popüler bir Youtube kanalı üzerinden kripto para piyasaları hakkında yatırımcılara yardımcı olmaya çalışan uzman analist, lider akıllı sözleşme platformu olan Ethereum’un (ETH) Proof-of-Stake (PoS) konsensüs mekanizmasına geçişinin, kripto para birimi adına bir çok olumlu etki sağlayacağı konusunda açıklamalarda bulundu.

“Merge Etkileri Sürecek”

Uzman analist Youtube üzerinden 2.12 milyon abonesine, piyasa değerine göre en büyük ikinci altcoin olan Ethereum’un Merge yükseltmesinin yaklaşan diğer ETH yükseltmelerinden sonra da uzun vadede etkisini kaybetmeyeceğini ileri sürdü. Kıdemli analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Ethereum’un 15 Eylül tarihinde tamamlanan Merge yükseltmesi uzun vadede etkisini sürdürecektir. Öngörülen parasal değişiklikler Ethereum arzını etkiliyor, emisyonlar önemli ölçüde düştü ve enflasyon artık çok küçük. Şimdi uygulanan güncellemenin etkisi kısa vadede hissedilmeyecek olsa da, uzun vadede ortaya çıkması muhtemel bir şey.

ETH Stake Oranı

Bununla birlikte Coin Bureau’nın sunucusu birleşmenin ardından az sayıda kripto para borsasının orantısız miktarda stake edilen Ethereum’a sahip olmasının büyük bir endişe kaynağı olduğunu ileri sürdü. Uzman isim stake edilen ETH miktarı hakkında şunları söyledi:

Yüksek miktarda stake edilen token’lar kripto para birimi adına bir endişe kaynağı. İlk beş stake eden kuruluşun, stake edilen ETH’nin üçte ikisini kontrol ettiği bir durum. Akıllı sözleşme platformunun bulunduğu durum şuan için pek iç açıcı değil. Ayrıca bu doğrulayıcıların çoğunun Amerika Birleşik Devletleri’nde yerleşik olduğu gerçeğini göz önünde bulundurduğunuzda bu durum daha da geçerlidir. Yatırımcıların stake edilen kuruluşun emirlerine uymaya zorlanıp zorlanamayacakları önemli bir soru. Arzı bu denli etkileyen stake oranı bir nevi merkezileştirilmeye sebep olabilir.

Lider akıllı sözleşme platformu olan Ethereum’a birçok yenilik getirmesi planlanan Merge yükseltmesi geçtiğimiz hafta içerisinde başarıyla tamamlandı. Güncelleme ile gelen yeniliklerin yanı sıra Merge, kripto para eleştirmenleri ve yatırımcıları arasında bir tartışma konusu haline geldi. Yükseltmenin ilerleyen dönemlerde kripto para biriminin fiyat hareketi yönünden ne gibi etkileri olacak henüz bilinmiyor.