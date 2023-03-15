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Dikkat! Ethereum (ETH) Hamlesini Yaptı, Bu Altcoin’de İşler Karıştı!

Önde gelen akıllı sözleşme platformu olan Ethereum (ETH) beklenen hamlesini gerçekleştirmenin ardından bu altcoinde işler karıştı!
23:20
15 Mart 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Uzun zamandır beklenen Shapella hard fork’u, 15 Mart tarihinde Ethereum’un (ETH) Goerli ağında gerçekleşti. Bu yükseltme Optimism’in (OP) Goerli düğümlerinde kısa bir duraklama ile sonuçlandı.

Optimism’de  Rekabet!

Shapella hard fork’unun gerçekleştiği Goerli, Ethereum geliştiricileri tarafından test amacıyla kullanılan bir ağ. Goerli düğümlerindeki kesintiye rağmen gelişen ekosistemiyle Optimism protokolü örtüştü. Optimism ekosisteminin büyümesi, 10. grant döngüsü için kıyasıya rekabette açıkça görülüyor. Bu döngü, çok sayıda uygulama aldı ve birçok geliştirici, ağ üzerinde inşa edilecek bir grant için yarıştı. Optimism üzerine inşa etme teşvikleri, protokolün ağa daha fazla geliştirici ve kullanıcı çekmesine yardımcı olabilir.

Başvuranlardan biri, Optimism tabanlı hacimlerinin geçen yıl 9 kat arttığını gören KyberSwap adlı bir dApp. Uniswap (UNI) ve Velodrome, hacim bakımından KyberSwap’e göre hâlâ liderliği elinde tutsa da, Optimism üzerine inşa etme teşvikleri, ağa daha fazla geliştirici ve kullanıcı çekiyor. Kripto para ağının genişlemesinin bir başka işareti de işlem hacmindeki artış olabilir. Belirtilen metrik, son birkaç ay içerisinde 159.600 işlemden 269.700 işleme yükseldi.

Optimism’de Güncel Veriler!

Bununla birlikte işlem hacmindeki artışa rağmen protokolün getirdiği ücretlerde bir düşüş görüldü. Bu durum muhtemelen Layer-2 çözümleri arasında daha fazla rekabet nedeniyle, ağ tarafından üretilen ücretleri düşüren bir gelişme. Ücretlerdeki düşüşe rağmen, OP token’ın fiyatı yükselmeye devam etti. Fiyat artışı yatırımcıların Optimism ağının uzun vadeli potansiyeline inandıklarının bir işareti olarak görülebilir. Bahsedilen durumlar birleştiğinde, OP için MVRV oranı düştü, bu da çoğu holder’ın elindekileri satması durumunda kâr etmeyeceğini gösterebilir. Yaşanan gelişme OP üzerinde bu noktada düşük satış baskısı olduğunun bir işareti olabilir. Ek olarak, OP token’ı adına long/short farkı da oldukça olumlu oldu. Kripto para birimindeki olumlu hava yatırımcıların varlıklarını satma olasılığı düşük olan uzun vadeli yatırımcılar olduğunun kanıtı olabilir.

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