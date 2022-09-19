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Kripto kışı hız kesmeden devam ederken, yatırımcılar bir sonraki boğa koşusu için dipten alım fırsatlarını değerlendiriyor.

David Gokhshtein, XRP Alacak!

Gokhshtein Media’nın kurucusu ve eski ABD Kongre adayı David Gokhshtein, Ripple (XRP) ve SEC arasındaki dava son aşamasına yaklaştığı için daha fazla XRP alacağını belirtti. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Ripple arasındaki yasal mücadele, XRP’ye büyük darbe vurdu. 2 yıldır devam eden yasal mücadelenin ardından, her iki taraf da davayla ilgili Özet Karar için dava açtı. Bu hareketlerin ardından, David Gokhshtein, XRP alacağını açıkladı. Gokhshtein bu kararını Pazartesi günü erken saatlerde Twitter’da açıkladı. Gokhshtein, 691 bin takipçisine XRP’ye yatırım yapmaya karar verdiğini bildirdi. Bazı kullanıcılar, Gokhshtein’in XRP’ye olan ani ilgisinin nedenini merak etti. Buna karşılık bazıları, SEC ile devam eden yasal mücadeleye rağmen XRP’nin büyük bir potansiyel gösterdiğinden, kararının akıllıca bir hareket olduğunu savundu.

Gokhshtein, daha önce birkaç kez XRP hakkındaki iyimserliğini dile getirdi. Geçen hafta, Özet Karar hareketlerinin raporları kamuoyuna açıklanmadan önce, Gokhshtein, Ripple’ın SEC davasını kazanması durumunda XRP’nin yeni zirvelere ulaşacağını iddia etti. Gokhshtein bir tweet’te, Ripple’in davayı kazanmasının sadece fiyatı değil şirketin statüsünü de etkileyeceğini ifade etti. 40 yaşındaki yönetici, geçen yılın Ekim ayında da aynı iddiayı dile getirmişti. Gokhstein’in sözlerinin yinelemesi, XRP’ye olan sarsımaz inancının altını çiziyor. Gokhshtein ayrıca Shiba Inu’ya yönelik desteği ile de tanınıyor. Gokhshtein’in yorumları, farklı tepkiler aldı. Topluluk, bitmeyen davanın XRP’nin fiyat hareketi üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çekerek, davanın ‘olmak yada olmamak’ işlevi göreceğini iddia etti.

Ripple-SEC Davası: Son Kozlar Oynanıyor!

Birçok anaist, Ripple’ın kazanacağı zaferin varlığa daha fazla ilgi çekeceğine ve fiyatı yeni zirveelre taşıyacağına inanıyor. Ripple mahkemeye güçlü kanıtlar sunduğundan, yakın tarihli Özet Karar hareketleri muhtemelen bu inançları sağlamlaştırıyor. Daha önce bildirildiği gibi, hem Ripple hem de SEC, mevcut dava hakkında Özet Karar için dilekçe verdi. Menkul kıymetler davalarında uzmanlaşmış Connecticut merkezli bir avukat olan James K. Filan, Pazar günü Twitter’da bu gelişmeyi açıkladı.

Ripple, SEC‘in XRP’nin bir menkul kıymet olduğu iddiasını destekleyecek yeterli kanıta sahip olmadığını öne sürdüğü için hukuken karar istiyor. Ripple, XRP’nin Blue Sky Yasalarında belirtildiği gibi bir yatırım sözleşmesinin herhangi bir bileşenine sahip olmadığını vurguladı. Ripple ayrıca, bu içerikleri de dikkate alan Howey Testinin XRP’yi bir yatırım sözleşmesi olarak sınıflandırmadığını belirtti. Davayla ilgili nihai karar belirsizliğini korurken, kripto topluluğu davanın Ripple’ın lehine sonuçlanacağından emin.