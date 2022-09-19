Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3

  • CoinTürk
  •   Dikkat! Eski ABD Kongresi Adayı Bu Altcoin’e Yatırım Yapıyor! İşte Nedeni!

Dikkat! Eski ABD Kongresi Adayı Bu Altcoin’e Yatırım Yapıyor! İşte Nedeni!

 Kripto kışı hız kesmeden devam ederken, yatırımcılar bir sonraki boğa koşusu için dipten alım fırsatlarını değerlendiriyor. 
15:45
19 Eylül 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto kışı hız kesmeden devam ederken, yatırımcılar bir sonraki boğa koşusu için dipten alım fırsatlarını değerlendiriyor.

David Gokhshtein, XRP Alacak!

Gokhshtein Media’nın kurucusu ve eski ABD Kongre adayı David Gokhshtein, Ripple (XRP) ve  SEC arasındaki dava son aşamasına yaklaştığı için daha fazla XRP alacağını belirtti. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Ripple arasındaki yasal mücadele, XRP’ye büyük darbe vurdu. 2 yıldır devam eden yasal mücadelenin ardından, her iki taraf da davayla ilgili Özet Karar için dava açtı. Bu hareketlerin ardından, David Gokhshtein, XRP alacağını açıkladı. Gokhshtein bu kararını Pazartesi günü erken saatlerde Twitter’da açıkladı. Gokhshtein, 691 bin takipçisine XRP’ye yatırım yapmaya karar verdiğini bildirdi. Bazı kullanıcılar, Gokhshtein’in XRP’ye olan ani ilgisinin nedenini merak etti. Buna karşılık bazıları, SEC ile devam eden yasal mücadeleye rağmen XRP’nin büyük bir potansiyel gösterdiğinden, kararının akıllıca bir hareket olduğunu savundu.

Gokhshtein, daha önce birkaç kez XRP hakkındaki iyimserliğini  dile getirdi. Geçen hafta, Özet Karar hareketlerinin raporları kamuoyuna açıklanmadan önce, Gokhshtein, Ripple’ın SEC davasını kazanması durumunda XRP’nin yeni zirvelere ulaşacağını iddia etti. Gokhshtein bir tweet’te, Ripple’in davayı kazanmasının sadece fiyatı değil şirketin statüsünü de etkileyeceğini ifade etti. 40 yaşındaki yönetici, geçen yılın Ekim ayında da aynı iddiayı dile getirmişti. Gokhstein’in sözlerinin yinelemesi, XRP’ye olan sarsımaz inancının altını çiziyor. Gokhshtein ayrıca Shiba Inu’ya yönelik desteği ile de tanınıyor. Gokhshtein’in yorumları, farklı tepkiler aldı. Topluluk, bitmeyen davanın XRP’nin fiyat hareketi üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çekerek, davanın ‘olmak yada olmamak’ işlevi göreceğini iddia etti.

Ripple-SEC Davası: Son Kozlar Oynanıyor!

Birçok anaist, Ripple’ın kazanacağı zaferin varlığa daha fazla ilgi çekeceğine ve fiyatı yeni zirveelre taşıyacağına inanıyor. Ripple mahkemeye güçlü kanıtlar sunduğundan, yakın tarihli Özet Karar hareketleri muhtemelen bu inançları sağlamlaştırıyor. Daha önce bildirildiği gibi, hem Ripple hem de SEC, mevcut dava hakkında Özet Karar için dilekçe verdi. Menkul kıymetler davalarında uzmanlaşmış Connecticut merkezli bir avukat olan James K. Filan, Pazar günü Twitter’da bu gelişmeyi açıkladı.

Ripple, SEC‘in XRP’nin bir menkul kıymet olduğu iddiasını destekleyecek yeterli kanıta sahip olmadığını öne sürdüğü için hukuken karar istiyor. Ripple, XRP’nin Blue Sky Yasalarında belirtildiği gibi bir yatırım sözleşmesinin herhangi bir bileşenine sahip olmadığını vurguladı. Ripple ayrıca, bu içerikleri de dikkate alan Howey Testinin XRP’yi bir yatırım sözleşmesi olarak sınıflandırmadığını belirtti. Davayla ilgili nihai karar belirsizliğini korurken, kripto topluluğu davanın Ripple’ın lehine sonuçlanacağından emin.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
İlgili Yazılar
Ethereum Ve Solana Sahipleri Dikkat! Bu Değerler Tavan Yaptı!
Ethereum Ve Solana Sahipleri Dikkat! Bu Değerler Tavan Yaptı!
Hangi Kripto Para Yakımlarla Değer Kazanmaya Çalışıyor? İşte Detaylar!
Hangi Kripto Para Yakımlarla Değer Kazanmaya Çalışıyor? İşte Detaylar!
Dikkat Popüler Altcoin 0,65 Dolara Kadar Düşebilir!
Dikkat Popüler Altcoin 0,65 Dolara Kadar Düşebilir!
1 Dolar Altında Olan ve Analistlerin Radarındaki Altcoin’ler!
1 Dolar Altında Olan ve Analistlerin Radarındaki Altcoin’ler!
2025’e Kadar Bu 10 Kripto Para Patlama Yapabilir!
2025’e Kadar Bu 10 Kripto Para Patlama Yapabilir!
Analistten Yüksek Potansiyelli Altcoin Paylaşımı: 2 Haftada Yüzde 50 Yükselebilir
Analistten Yüksek Potansiyelli Altcoin Paylaşımı: 2 Haftada Yüzde 50 Yükselebilir
Dikkat! Altcoin Aracında Hack Şoku: 3.3 Milyon Dolarlık Vurgun
Dikkat! Altcoin Aracında Hack Şoku: 3.3 Milyon Dolarlık Vurgun
Analistten Bu Altcoin’in Yatırımcıları için Korkutan Uyarı: Acı Verici Olacak
Analistten Bu Altcoin’in Yatırımcıları için Korkutan Uyarı: Acı Verici Olacak
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
ApeCoin Oylamaya Göre Bu Pazarı Terk Edebilir!
2022-2028 NFT Tahminleri! Henüz Yolun Çok Başındayız!
Tarihe Geçmek İstedi: 1 İşlem İçin 36 ETH Ödedi!
8,4 Milyar Dolarlık Şirketten NFT Adımı! Hangi Koleksiyonla Anlaştılar?
Son Teknik Analizler
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Golden Cross (Altın Kesişim) ve Death Cross (Ölüm Kesişimi) Nedir?
Bitcoin (BTC) Teknik Analizi! Kısa Vadeli Beklentiler Neler?
Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Kralı Altcoin Geri Döndü! Yüzde 74 Düşüşün Ardından Toparlanıyor!
Bu Altcoin Grubu Ralliye Başlıyor! Gözden Kaçan Kripto Paralar!
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
DeFi Altcoin’in Kurucusundan Enflasyon Müjdesi: Fiyat Yükselişe Geçti
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022