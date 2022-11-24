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Kripto para piyasası çalkantılı bir dönem geçirirken, analitik şirketi Santiment önümüzdeki haftalarda ivme kazanabilecek altcoin’i paylaştı.

Ethereum: Tarih Tekerrür Ederse..!

Kripto analitik şirketi Santiment’e göre, son günlerde Ethereum büyük bir birikim sürecine şahit oldu. Bilançolarında 100 ila 100.000 ETH tutan balinalar ve köpekbalıkları, en aktif yatırımcı grubu oldu. Santiment raporuna göre, sadece son üç hafta içinde, bu yatırımcı grubu Ethereum’un toplam mevcut arzının %1,9’unu satın aldı. Daha önce, köpekbalıkları ve balinaların Ethereum arzının %2,1’ini biriktirdiği 2020 sonbaharında benzer faaliyetler görüldü. O zaman, ETH fiyatı beş hafta içinde %50 artmıştı. Santiment’e göre, tarih tekerrür ederse, 2023’ün başlarında ETH fiyatının benzer şekilde ivme kazanmasını bekleyebiliriz.

Santiment’in verilerini incelediğimizde, 21 Kasım Pazartesi Ethereum için en büyük birikim günlerinden biriydi. Balinalar, 1 milyar dolardan fazla değerde olan 947.940 ETH aldı. ETH fiyatı geçtiğimiz iki haftalık düşüşün ardından yaklaşık %28 değer kaybederken bu hafta %5,1 gibi ılımlı bir yükselişle toparlanmaya çalışıyor. ETH, an itibariyle 1.201 dolardan işlem görüyor.

FTX Hack Krizi ve Ethereum!

Ethereum fiyatı, FTX borsasının çökmesi ve ardından yaşanan hack olayı sonrasında büyük oranda değer kaybetti. FTX’in hacker’ı hala elinde 200.735 ETH tutuyordu. Hacker, 36. en büyük balina oldu. Bitcoin (BTC) ve altcoin’ler, FTX krizinden sonra yine zor günler geçiriyor. Hacker, FTX’ten 600 milyon dolardan fazla kripto para çaldı. On chain veriler, hacker’ın ETH satıp renBTC aldığına ortaya koydu. Blockchain güvenlik uzmanı PeckShield, geçtiğimiz günlerde bu işlemin ayrıntılarını bir tweet’te paylaştı. Ethereum fiyatı, son gelişmelerin ardından büyük satış baskısı altında kaldı ve bir gecede %8 değer kaybetti.

Yatırımcılar FTX sürecini izlerken, ETH Kasım ayında değerinin %30’a yakınını kaybetti. Şu anda FTX hacker’ı dünyadaki en büyük Ethereum sahiplerinden biri. Hacker, çalınan stabilcoin’leri Ether’e dönüştürmüştü. Uzmanlar, hacker’ın cüzdanındaki 200.735 ETH’yi satmasının, ETH fiyatı için felaket olabileceğini vurguladı. Satış baskısı, Ethereum’da büyük bir krize neden olabilir. Ancak, hacker’ın çalınan fonları nakde çevirmeden önce borsalarda ETH satıp satmadığı veya diğer kripto para birimleriyle takas edip etmediği henüz belli değil.