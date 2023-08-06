Dikkat! ABD Merkezli Dünya Devi Şirketten Bitcoin (BTC) Açıklaması!

Özet

  • - Grayscale'den ABD seçimlerinin Bitcoin'e olası etkilerine yönelik açıklama.
  • - Şirket, açıkladığı isimlerin seçimi kazanması halinde BTC'nin daha ön planda olabileceğini vurguladı.
  • - Ayrıca Başkanlık seçimi döneminde BTC'de artış olabileceğini belirtti.
  • - Piyasa etkisi: Nötr
21:02
6 Ağustos 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Kripto para devi Grayscale, oy veren iki genç demografinin yaklaşan 2024 başkanlık seçimlerine karar vermede önemli bir rol oynayabileceğini söylüyor. Yeni bir makalede kripto para yöneticisi, Bitcoin‘in (BTC) bir Amerikan başkanlık seçimleri döngüsü sırasında en yüksek seviyede işlem gördüğünü belirtiyor.

Grayscale Bitcoin Açıklamaları!

Dünyaca ünlü şirket Grayscale, Y Kuşağı ve Z Kuşağı seçmenlerinin mali durumlarıyla giderek daha fazla ilgilenmeye başladıkları için “Bitcoin seçiminin” sonucunu dikte ettirebileceklerini belirtti. Şirket konu hakkındaki açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Ekibimiz, bu eğilimlerin yaklaşan 2024 Amerikan başkanlık seçimleriyle nasıl alakalı olabileceğini merak ediyor ve bu yazı, ilk düşüncelerimizi yakalamak için tasarlandı. Bitcoin şu anda bir Amerikan başkanlık seçim döngüsündeki en yüksek fiyatında; Bitcoin şu anda 29.000 doların üzerinde işlem görüyor. Ayrıca 2020’nin 4. çeyreğinde bir önceki seçim döngüsünün en yüksek seviyesi 20.000 dolardı. Bir sonraki ve muhtemelen bir o kadar önemli olan, kurumlara karşı özellikle güvensiz hale gelen ve aynı zamanda kurumların finansal gelecekleriyle ilgili kaygı duyan demografi, 2024’ten önce seçmenlerin belki de en kritik demografisi olabilir. 2024 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, gençlerin tarihteki en büyük seçmen oranı olacağı tahmin ediliyor, ilk raporlar Millennials ve Gen-Zers’ın 2024 yılına kadar Amerikan seçmenlerinin %44’ünü oluşturacağını belirtiyor.

Kripto Paralarda ABD Etkisi!

Grayscale’e göre Donald Trump, Ron DeSantis, Joe Biden ve Robert Kennedy Jr. gibi önde gelen politikacılar Bitcoin ve daha kripto para endüstrisi hakkındaki duruşlarını dile getirmeye başladıkça kripto kralı siyasette daha alakalı hale gelebilir. Konu hakkındaki açıklamalarda şunları söyledi:

Bitcoin ekosisteminin gerçekleri ve devam eden olgunlaşması, Bitcoin’in bir Amerikan seçimleriyle her zamankinden daha alakalı olduğunu ve olmaya devam edeceğini gösteriyor. Aslında, erken siyasi adaylar şimdiden Bitcoin ve kripto hakkında daha geniş bir şekilde pozisyonlarını paylaşmaya başlıyor.

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