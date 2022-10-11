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  •   Dikkat! 2 Analistten Kritik Ripple (XRP) Yorumu: Bu Seviyelere Hazır Olun!

Dikkat! 2 Analistten Kritik Ripple (XRP) Yorumu: Bu Seviyelere Hazır Olun!

Ripple (XRP) ve SEC arasındaki dava devam ederken, önde gelen 2 analistten XRP fiyatına dair önemli açıklamalar geldi. 
12:00
11 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ripple (XRP) ve SEC arasındaki dava devam ederken, önde gelen 2 analistten XRP fiyatına dair önemli açıklamalar geldi.

XRP’de Düşüş Bekleniyor!

Kıdemli analist Ali Martinez, XRP fiyatının 0,42 dolar veya 0,39 dolar fiyat noktasına düşeceği konusunda uyardı. Analist,  XRP’nin 3 günlük grafikte 0,42 dolar veya hatta 0,39 dolar seviyesine doğru sert bir düzeltmeyi öngören bir satış sinyali sunduğunu belirtti. Bu arada, bir başka popüler analist Profit Blue, bugün benzer bir analiz paylaştı. Analist, XRP’de çift tepe formasyonu’nun belirdiğini ve fiyatın 0.42 doların altına düşebileceğine dikkat çekti. XRP  hafta sonu boyunca büyük bir ralli yaşadı. Kripto para piyasasının geri kalanından daha iyi performans sergileyen altcoin, 30 günde %70 değer kaydetti.

XRP, an itibariyle 0.48 dolardan işlem görüyor.  XRP son haftalarda hem SEC davası hem de zincir üstü metriklerde olumlu gelişmelere tanık onuyor. Perşembe günü, fiyat yükselmeye başlamadan önce, ağ yaklaşık 3.000 yeni adres oluşturarak Temmuz’dan bu yana en yüksek 24 saatlik büyümeyi kaydetti. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Ripple arasındaki davada yaşanan gelişmeler fiyatı doğrudan etkiliyor.

Ripple, Büyümeye Devam Ediyor

Uzmanlara göre Ripple davası Kasım 2022’ye kadar sürebilir. Ripple, son zamanalarda SEC’i köşeye sıkıştırırken şirketin avukatı Stu Alderoty SEC’i yatırımcılara yardım etmemekle suçladı. Alderoty, mevcut davanın nedeninin kurumun net kurallar koymaması ve regülasyondan kaçınması olduğunu iddia etti. Kripto para ekosisteminde 40 milyondan fazla ABD’li olduğuna dikkat çeken avukat, Konge’nin harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Davanın sonucu ne olursa olsun, XRP sınır ötesi ödemeler ve havale sisteminde büyük adımlar atarken, önde gelen bankalar ile ortaklıklar kuruyor. Bu, Ripple’ın küresel anlamda benimsenmesi için önemli bir adım. Örneğin, Ripple kısa süre önce Brezilya’da kripto para talep üzerine likidite (ODL) hizmetini başlatmak için Travelex Bank ile ortaklık kurdu. Banka, fiat paranın ülkeler arasında dönüştürülmesini ve transferini hızlandırmak için XRP‘den yararlanacak. Uzmanlara göre, XRP fiyatını uzun vadede SEC ile devam eden yasal sürecin sonucu etkileyecek. Ripple, davayı kaybetmesi durumunda ABD’den taşınacağını bildirmişti. Davanın sonucu hem ABD’de hem de diğer ülkelerde merakla bekleniyor.

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