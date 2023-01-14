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  •   Dikkat! 1 Günde Oran Tam Yüzde 500 Arttı! Bu Altcoin’in Sahipleri Bayram Edecek!

Dikkat! 1 Günde Oran Tam Yüzde 500 Arttı! Bu Altcoin’in Sahipleri Bayram Edecek!

Kriptoda haftanın sonu yükselişi beraberinde getirdi. Bu altcoin ise rakiplerinden bir miktar ayrışmış ve durumu sağlam temellere oturtmuş olabilir.
20:00
14 Ocak 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Takvimler 2021 yılının Kasım ayını gösterdiğinde bir altcoin diğer tüm altcoin’lerden ayrılmıştı. Köpek temalı memecoin’lerin atası olan Dogecoin’in en büyük rakibi Shiba Inu o tarihte harika bir yükseliş yaşamış ve ardından önlenemez düşüşüne başlamıştı. Dönem dönem yükselmiş olsa da geldiğimiz 2023 yılının Ocak ayında hala aradığını pek bulamamış görünüyor.

Tüm bu yaşananlara rağmen Shiba Inu Coin (SHIB), yatırımcının piyasaya yönelik duygularının olumluya dönmesiyle meme kripto fiyat artışına öncülük ediyor. SHIB fiyatı son 7 günde %23 artarken, Dogecoin (DOGE) aynı dönemde yaklaşık %20’lik bir artış gösterdi. Shiba Inu fiyatını artırmak için SHIBArmy aktif olarak daha fazla SHIB token’ı yakıyormuş gibi görünüyor.

Balinalar Hala Shiba Inu Coin İle İlgileniyor Mu?

Dünyaca ünlü kripto para takip sayfası WhaleStats tarafından açıklanan verilere göre, Shiba Inu Coin’in ilk 100 Ethereum (ETH) balinası arasında en çok işlem gören token olarak Wrapped Bitcoin’i (WBTC) geride bıraktı. Shiba Inu, aynı dönemde en büyük ETH balinaları tarafından satın alınan ilk 10 kripto listesine de girdi.

Veriler incelendiğinde ise Shiba Inu token’ın işlem hacmine göre en büyük 100 balina tarafından kullanılan ilk 10 token arasına girdiği görülebilir. Ancak, bu balinalar şu anda 81 milyon dolar değerinde SHIB token’ına sahip.

SHIB Fiyatını Artıran Yakım Oranı Mı?

Shiba Inu Coin’in piyasadaki dolaşımını azaltmak için topluluğun aktif tepkisi aşamalı olarak devam ediyor. Tüm bunların ışığında Shibburn tarafından sağlanan verilere göre, SHIB yakma oranı son 24 saat içinde %500’lük bir artış gösterdi. SHIBArmy, bu başarıya ulaşmak için yaklaşık 11,8 milyon SHIB token’ı yaktı.

Piyasa tarafı incelendiğinde ise Shiba Inu fiyatı son 24 saat içinde yaklaşık %12 arttı. SHIB, yazım saatine göre ortalama 0,000010 dolar fiyattan işlem görüyor. SHIB’nin 24 saatlik işlem hacmi %81 artarak 640 milyon dolara ulaştı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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