Aralarında Fireblocks’un da yer aldığı birden fazla dijital varlık altyapı sağlayıcısının popüler altcoinler’den Terra Luna Classic (LUNC) için sunduğu desteği sonlandırılmasıyla LUNC topluluğunun ekosistemi yeniden ayağa kaldırmasının önüne yeni bir zorluk daha eklemiş oldu. Şirketler, desteğin sonlandırılmasına gerekçe olarak yüksek fon kaybı ve genel istikrarsızlık riski oluşturan birçok nedene dikkat çekti. Dijital varlık altyapı sağlayıcılarının bu hamlesi Terra Luna Classic’in en büyük destekçisi olan dev kripto para borsası Binance‘in de altcoin’e verdiği desteği yakında sonlandıracağı ve LUNC’yi delist edeceği iddialarına neden oldu.

Terra Luna Classic Topluluğu “Binance LUNC’yi Delist Edebilir” İddiasına Odaklandı

LUNC DAO, 8 Ağustos’ta yayımladığı bir duyuru metninde, Fireblocks gibi çeşitli dijital varlık altyapı sağlayıcılarının Terra Luna Classic için sundukları desteği sonlandırdıklarını bildirdi. Bu, FireBlocks’u bir saklama çözümü veya sunduğu diğer hizmetleri kullanan merkezi kripto para borsalarından LUNC’nin delist edilerek çıkarılacağı anlamına geliyor.

LUNC DAO’nun yaptığı duyuruya göre özellikle Fireblocks, LUNC desteğini sonlandırma kararıyla ilgili olarak birden fazla gerekçe gösterdi. Bu gerekçeler arasında güvenilmez halka açık düğüm (node) altyapısı, ağa uygulanan yükseltmeler ve değişikliklerle ilgili koordinasyonsuz karar almaya yol açan merkeziyetsiz yönetişim, vergi ücreti yapısında sık sık yapılan değişiklikler ve teknik dokümantasyon eksikliği yer alıyor. Açıklamada “Ağı altı aydan uzun zamandır yakından takip ediyoruz ve bu Blockchain‘in çok yüksek bir fon kaybı ve genel istikrarsızlık riski taşıdığını fark ettik.” notunun düşülmüş olması bu duruma işaret ediyor.

LUNC’un kripto para borsaları tarafından listeden çıkarılması riskine yol açan ve öncelikli bir sorunlar olarak merkezileştirme, yönetişim teklifleri ve Ortak L1 Görev Gücü ekibinin eylemleri gösterildi. Bununla birlikte, Binance‘in LUNC için FireBlocks dışında farklı bir saklama çözümü sağlayıcısı kullandığına dair spekülasyonlar bir nebze de olsa altcoin’in topluluğunun rahat bir nefes almasına neden oldu. Bilindiği gibi Binance, Terra Luna Classic topluluğuna destek çıkan en büyük kripto para borsası konumunda. Bu bakımdan Binance’den gelecek bir delist kararı LUNC’nin sonunu getirebilir.

LUNC’nin Fiyatı Duyuruya Tepki Olarak Düştü

Öte yandan LUNC’nin fiyatı son 24 saatte yüzde 1’in üzerinde düşüşle 0.000077 dolara gerileyerek aralarındaki Fireblocks’un da yer aldığı birden fazla dijital varlık altyapı sağlayıcısının kararına olumsuz yönde tepki verse de ağın algoritmik stablecoin‘i USTC’nin fiyatındaki yükseliş devam ediyor.

USTC‘nin ABD doları sabitini geri kazanması için gösterilen çaba ile stablecoin’in son 24 saatte yaklaşık yüzde 2 ve son bir ayda yüzde 31 değer kazanmasını sağladı. Bu yazının hazırlandığı sırada 0,0152 dolardan el değiştiren LUNC’nin işlem hacmi ise son 24 saatte yüzde 110 oranında artmış durumda.