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Dev Piyasa Yapıcı DWF Labs’den Bu Altcoin İçin Yeni Hamle

Özet

  • Dev piyasa yapıcı DWF Labs altcoin TON için yeni hamlesini açıkladı.
  • Piyasa yapıcı Ton Blockchain ile bağlarını güçlendiriyor.
  • Hamle TON’un merkeziyetsizleşmesine katkı sağlayacak.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Dijital varlık piyasası yapıcısı ve Web3 yatırım lideri DWF Labs, iki doğrulayıcı node’u tanıtarak Telegram Open Network (TON) Blockchain’e olan bağlılığını bir kez daha teyit etti. DWF Labs’ın resmi bayrağı altında konumlandırılan bu node’lar, TON Blockchain’in altyapısını ve güvenliğini güçlendirmede çok önemli bir rol oynayacak.

İçerikler
Altcoin TON’un Merkeziyetsizleşmesine KatkıTON Blockchain Neler İçeriyor?DWF Labs’ın Güven Oyu

Altcoin TON’un Merkeziyetsizleşmesine Katkı

Doğrulayıcı node’lar, TON gibi Layer 1 Blockchain’lerinin güvenliğini sağlamada etkili. Sorumlulukları işlem doğrulamadan genel Blcokchain bütünlüğünü ve verimliliğini korumaya kadar uzanmakta. DWF Labs’in bu doğrulayıcı node’ları konuşlandırması yalnızca TON’un merkezsizleşmesini teşvik etmekle kalmıyor, aynı zamanda şirketin TON ekosistemine olan kalıcı bağlılığının da altını çiziyor.

Bu stratejik hamle, dev piyasa yapıcı DWF Labs’in bir yıl önce TON ekosistemine yaptığı 10 milyon dolarlık önemli yatırımın üzerine inşa ediliyor. Ayrıca şirket, bu yılın başlarında Güney Kore’de TON’un Hack-a-Ton’una sponsor olarak TON’un büyümesine aktif katılımını ve desteğini göstermişti.

TON Blockchain Neler İçeriyor?

Kayda değer başarılarıyla tanınan TON Blockchain’de yer alan birçok özellik var. TON, saniyede 104 bin 714 işlem gerçekleştirerek dünyanın en hızlı ve en ölçeklenebilir Blckchain’i olarak konumunu resmen güvence altına aldı. Bu doğrulama CertiK tarafından onaylandı.

Telegram ile işbirliği yapan TON, bir SuperApp’e dönüşme hedefiyle 800 milyon kullanıcıya bir cüzdan sundu. Tencent Cloud ve Chainbase ile güçlerini birleştiren TON, inşacılar için mini uygulama geliştirmeyi kolaylaştırarak yeniliğe olan bağlılığını gösterdi.

DWF Labs’ın Güven Oyu

DWF Labs’in doğrulayıcı node’ları piyasaya sürmesi, TON’un vizyonuna olan sarsılmaz inancının bir kanıtı. Şirket, blockchain ekosisteminin merkeziyetsiliğini ve verimliliğini artırmaya ve TON’un lider bir Blockchain platformu olarak sürekli büyümesine katkıda bulunmaya kendini adadı

DWF Labs kripto para projelerine yatırım yaparak onları destekleyen önemli bir piyasa yapıcı haline geldi. Özellikle destek verdiği altcoin projelerinin önemli yükselişler kaydettiğini belirtelim. Kripto para birimi Ton coin yazının yazıldığı sırada 2,46 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Ton Coin bu haliyle şu an kripto para piyasasının 12’inci büyüğü durumunda. Ton coin yazının yazıldığı sırada 8 milyar 450 milyon dolarlık bir piyasa değerine de sahip.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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