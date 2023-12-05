ALTCOIN

Dev Gelişme Dakikalar Önce Gerçekleşti! Fiyat Anında Yüzde 25 Yükseldi! DWF Labs’tan Milyon Dolarlık Memecoin Hamlesi!

Özet

  • DWF Labs, Floki Hazinesinden 1.25 milyon dolar değerinde FLOKI token satın aldı.
  • DWF Labs Kasım ayında da 5 milyon dolarlık yatırım yapmıştı.
  • Floki Inu'nun fiyatı, DWF Labs'ın 1.25 milyon dolarlık alımının ardından %23,7 arttı.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Alican Ülker
Alican Ülker

Sektörün en büyük piyasa yapıcılarından olan DWF Labs, 1.250.000 dolar değerinde Foki Inu token’ı satın aldı. Birçok kişinin beklentisinin çok büyük olduğu, kripto paranın şimdiye kadar yaşaması muhtemel olan en patlayıcı boğa süreci beklenilirken Floki Ekosistemini destekleme konusundaki kararlılığı şirket tarafından ifade edildi.

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Floki Tarafından Açıklama GeldiFloki Yorumları ve Fiyatı

Floki Tarafından Açıklama Geldi

Şirket tarafından yapılan açıklamada DWF Labs tarafından gerçekleştirilen hamlelere vurgu yapılırken geçmişte yapılan öncü yatırım da göz ardı edilmedi. Yapılan açıklama ise şu şekilde oldu:

Kasım ayı başında tamamlanan bu OTC token alımı, DWF Lab’in Floki’nin lider bir Web3 projesi olma potansiyeline olan güçlü inancını gösteriyor ve bizi en baskın kripto projelerinden biri olma vizyonumuzu gerçekleştirmek için daha iyi bir konuma getiriyor.

Floki ilk olarak Mayıs 2023’te DWF Labs ile 5 milyon dolar değerinde FLOKI token satın aldıkları bir ortaklık duyurdu. O zamandan bu yana, önemli borsa listelerini kolaylaştırarak Floki’nin benimsenmesini artırmaya yardımcı olmak, önemli endüstri projelerine girişleri kolaylaştırarak ve ilerlememizi ve başarılarımızı kamuya açık bir şekilde destekleyerek yardımcı programımızın benimsenmesini artırmaya yardımcı olmak için büyük katkıda bulundular.

DWF Labs ile ilişkimiz muazzam ve karşılıklı olarak faydalı oldu, bu nedenle onları yeni projemiz TokenFi için özel piyasa yapıcımız (MM) olarak seçtik. TokenFi (“TOKEN” kısaltmasıyla), Floki’nin öngörülen 16 trilyon dolarlık token’laştırma ve RWA endüstrisini bozmayı amaçlayan kardeş projesidir.

DWF Labs, boğa koşusuna girerken Floki ve TokenFi’nin benimsenmesini hızlandırmaya yardımcı olmak için bizimle birlikte çalışacak.

Ayrıca, Floki’yi en çok bilinen ve en çok kullanılan kripto para birimi yapma ve TokenFi’yi öngörülen 16 trilyon dolarlık token’laştırma endüstrisindeki en iyi token platformu yapma vizyonumuzu agresif bir şekilde gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğumuz kaynakları sağlayacaklar.

Floki Yorumları ve Fiyatı

Geçtiğimiz dakikalarda ortaya çıkan haberin ardından DWF Labs’ın aslında büyük bir hamle gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Yapılan 1,25 milyon dolarlık alımın ardından güçlü bir fiyat hareketi gerçekleşti.

Gerçekleşen fiyat hareketine bağlı olarak altcoin’in fiyatı dakikalar içinde %23,7 oranında arttı ve 0,00004649 dolara yükseldi. Altcoin‘lerin düşüş yaşadığı salı günü bu tarz bir fiyat hareketinin gerçekleşmesi altcoin’in yatırımcıları adına olumlu bir gelişme olarak kabul edilebilir.

Floki Inu’nun Dogecoin, SHIB, PEPE gibi memecoin’lerin arasına adını yazdırma çabası gün geçtikçe karşılık buluyormuş gibi görünüyor. Buna rağmen geleceğin ne gibi şekilleneceği ise ilerleyen dönemde ortaya çıkacaktır.

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Alican Ülker
By Alican Ülker
Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik mezunu olan Alican, otomasyon alanındaki 6 yıllık gelişimi sonrası 2020 yılında kripto paralara yönelmiş ve ardından NFT projelerinde görev almıştır. Çevrimiçi kripto medyacılığı alanında çalışmalarını CoinTürk'te sürdürmektedir.
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