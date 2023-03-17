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Dev Balinalar Sessiz Sedasız Bu Altcoin’den Biriktiriyor! İşte Çarpıcı Veriler

Ünlü kripto para analisti Ali Martinez'e göre, önde gelen Ethereum (ETH) rakibi altcoin'de devasa büyüklükte balina işlemleri gerçekleştiriliyor ve bu işlemlerin sayısı hızla artıyor.
15:50
17 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ünlü kripto para analisti Ali Martinez’e göre, önde gelen Ethereum (ETH) rakibi Blockchain Cardano‘da (ADA) devasa büyüklükte balina işlemleri gerçekleştiriliyor ve bu işlemlerin sayısı hızla artıyor.

Kripto Para Balinaları ADA’nın Peşinde

Kripto para analisti Ali Martinez, değeri 100 bin doları üzerinde olan Cardano işlemlerinin sayısının arttığını ve bunun kurumsal yatırımcıların ve ADA balinalarının artan katılımını gösterdiğini ifade ederek “Cardano ağında 100 bin doları aşan büyük ADA işlemlerinin hacmi artıyor. Bu eğilim, kurumsal yatırımcıların ve ADA balinalarının artan katılımını gösteriyor ve yatırım stratejilerine ışık tutuyor.” dedi.

ADA, bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde kaydettiği yüzde 5,16 yükselişle 0,3438 dolardan işlem görüyor. Piyasa değerine göre yedinci sırada yer alan altcoin’in değeri 2023’ün başından bu yana yaklaşık yüzde 30 arttı. ADA’daki toparlanmaya rağmen fiyat 2021’de ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3,09 doların yüzde 89,5 altında.

Cardano, Geliştirme Aktivitesi İle Liderlik Koltuğuna Oturdu

Cardano, artan balina işlemlerine ek olarak yazılım geliştirme projeleri için web tabanlı bir depolama servisi olan GitHub‘dan alınan verilerle oluşturulan haftalık geliştirme aktivitesi listesinde de ilk sırasında yer alıyor.  Anonim kripto para analisti Bagsy, hafta başında ProofofGitHub adlı Twitter hesabının paylaştığı grafiğe dikkat çekerek Cardano’nun geliştirme aktivitesi bakımından diğer tüm altcoin’lere liderlik ettiğini belirtti.

Bu noktada, ProofofGitHub’ın kripto analiz şirketi Santiment tarafından desteklendiğini not edelim. Santiment, bir Blockchain ekosisteminde gerçekleşen yüksek miktarda geliştirme aktivitesinin, insanların o ekosisteminin geleceğine inandıklarına işaret eden önemli bir veri olduğuna inanıyor. ProofGitHub’ın verilerine göre Polkadot (DOT) ve Kusama (KSM), haftalık GitHub geliştirme aktivitesi açısından ikinci sırada yer alıyor. En büyük altcoin Ethereum ise listenin üçüncü sırasında yer alıyor.

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