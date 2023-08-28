Kripto para balina hareketleri bireysel yatırımcılarda oldukça heyecan uyandırır. Bu grup yakından takip edilir. Balinaların önemli bölümü uzun yıllar kripto para piyasalarında zaman geçirmiş yatırımcıların kendisidir. Kıdemli yatırımcılar fiyatın geleceğine dair daha tutarlı tahminlerde bulanabilir anlatısıyla bireysel yatırımcılar da onların izini takip eder.

Kripto Para Balina Hareketleri

Lookonchain geçmişte birçok kritik büyük hareketi raporlamıştı. Hatta Haziran ayındaki PEPE Coin rallisinde de ciddi katkıları bulunuyor. Birkaç büyük balinanın PEPE Coin ile devasa kazançlar elde ettiğini raporlayan on-chain analiz platformu bireysel yatırımcıların dikkatini çekmeye başarmıştı. Ardından çığ gibi büyüyen talep PEPE fiyatını hızla artmasına neden oldu.

Hatta talep o dönemde öylesine arttı ki Binance gibi birinci sınıf borsalar bile bu altcoini listelemek zorunda kaldı. Lookonchain şimdi APE Coin alan popüler bir balinaya dikkat çekiyor. Bu balinanın milyonlarca dolarlık alımı bireyselleri cesaretlendirebilir.

“Machi Big Brother bugün yine 154.570 $APE satın almak için 135 $ETH (222 bin $) harcadı. Ağustos ayında ortalama 1,73 $ fiyatla toplam 3,13 milyon $APE biriktirdi. 2,5 milyon $APE 1,8 dolar fiyattayken Binance borsasından çekildi. Merkezi olmayan borsalardansa 631.000 APE satın aldı”.

APE Coin Fiyat Yorumu

Zirveden tam %96,4 oranında düşen APE Coin fiyatı ilk zamanlarında 30 doların üzerindeydi. Ancak NFT ve Metaverse alanında ilginin azalması nedeniyle yatırımcı ilgisi de zayıfladı. BAYC destekli APE Coin son boğa sezonunda metaverse büyük ilgi topladığından dolayı başarılı olacağı beklentisiyle piyasaya sürüldü. Ancak hype sönmeye yakın piyasaya sürüldüğü için zamanlama yanlıştı. Bu yüzden fiyat şimdi 1,4 dolarlı seviyelerde ayakta kalmak için mücadele ediyor.

Haftalık grafikte fiyat yeni ATL (tüm zamanların en düşük) seviyelerine indi ve 2,47 dolar altında kapanışlar yaptıkça düşüş devam edecek gibi görünüyor. Ara yükselişleri dikkate almazsa fiyat 27 Ocak tarihinden beri istikrarlı biçimde düşüyor. V tipi toparlanma için çok fazla şeye ihtiyaç var ve NFT’ler artık hayalet kasabalara döndüğü için bu orta vadede pek mümkün olmayabilir.