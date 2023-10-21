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  •   Dev Altcoin’de Büyük Balina Hareketliliği! Yüzde 987 Arttı!

Dev Altcoin’de Büyük Balina Hareketliliği! Yüzde 987 Arttı!

Özet

  • Dev altcoin Shiba Inu'nun (SHIB) büyük işlem hacmi yüzde 987 arttı..
  • Büyük işlem hacmi, balinaların alım veya satım aktivitesini göstermektedir.
  • Ağın zincir üzeri SHIB cinsinden işlem hacmi ise 11.48 trilyon adet SHIB'e çıktı.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
17:08
21 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

En büyük ikinci memecoin Shiba Inu‘da (SHIB) yatırımcıların yükseliş bekleyişi sürerken balina aktivitesi sürpriz şekilde arttı. Zincir üzeri veri platformu IntoTheBlock’un sağladığı verilere göre çeşitli kripto para ağlarındaki balina aktivitesini gösteren önemli bir gösterge Shiba Inu ağı için yüzde 987 oranında arttı.

Shiba Inu Ağındaki Büyük Balina İşlemlerinin Sayısı Artıyor

100 bin dolar ve üzeri işlemler olarak tanımlanan büyük işlemler için gerçekleştirilen toplan tutarı ölçen bir gösterge olan büyük işlem hacmi Shiba Inu için yüzde 987 arttı. IntoTheBlock‘un sağladığı verilerine göre son 24 saat içinde memecoin’in büyük işlem hacmi 70.73 milyon dolara kadar çıktı.

İlgili bir gösterge olan büyük işlem hacmi, belirli bir günde balinalar tarafından gerçekleştirilen işlemlerin toplam miktarı için tahmini bir veri sağlar. Büyük işlem hacimindeki artışlar balinaların alım ya da satım aktivitesinin arttığını göstermektedir. Güncel verilerle son 24 saat içinde toplam 10.23 trilyon adet SHIB‘in taşınarak son 7 günün en yüksek seviyesini görülmesi de bu durumu destekliyor.

Shiba Inu ağındaki büyük işlemlerdeki artışa katkıda bulunan en büyük işlem ise 20 Ekim’de 31.52 milyon dolar değerinde 4.55 trilyon adet SHIB’in hareket ettirilmesi oldu.

İşlem Hacmi de Arttı

Öte yandan Shiba Inu ağının zincir üzerinde gerçekleştirilen işlemlerin SHIB cinsinden hacmini gösteren işlem hacminde de büyük bir artış gözlemlendi. Ağın işlem hacmi 19 Ekim’de 2.55 trilyon adet SHIB’den 20 Ekim’de 11.48 trilyon adet SHIB’e çıktı.

İşlem hacmindeki artışlar fiyat tarafından yükselişleri ve trend kırılımlarını belirlemek için kullanılabilmektedir. Bu göstergedeki bir artış, hem yatırımcıların panik satışlarını hem de belirsizliğe rağmen yatırımcıların alımlarını göstermektedir.

SHIB’in fiyatı son 24 saatte hafif bir artışla bu yazının hazırlandığı sırada 0,00000697 dolardan işlem görüyor. Boğalar iki günlük yükselişin ardından kazançlarını korumaya çalışırken memecoin‘in fiyatı hafta boyunca sadece yüzde 0,07 arttı. Dahası SHIB, 19 Ekim’de 0,00000687 dolara kadar düşmesinin ardından toparlanmasından bu yana bugünü yeşil renkte kapatacak olursa üst üste üçüncü gününü de kazançla kapatmış olacak.

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