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  •   Dev Altcoin’de 2 Ayda Sevindiren Değişim: Negatife Döndü

Dev Altcoin’de 2 Ayda Sevindiren Değişim: Negatife Döndü

Dev altcoin, ana Blockchain'inin yaklaşık iki ay önce başarılı bir şekilde gerçekleşen güncelleme ile işlemleri işleme şeklinin değiştirmesinden bu yana ilk kez deflasyonist oldu.
15:15
11 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

En büyük altcoin Ether (ETH), ana Blockchain’i Ethereum’un yaklaşık iki ay önce başarılı bir şekilde gerçekleşen The Merge ile işlemleri işleme şeklinin değiştirmesinden bu yana ilk kez deflasyonist oldu.

ETH’nin Deflasyonist Varlığa Evrimi

Ultrasound.money’den alınan veriler, en büyük altcoin olmasının yanı sıra, ikinci en büyük kripto para olan ETH‘nin net arzının ya da yıllık enflasyon oranının eksi yüzde 0,029’a düştüğünü gösteriyor. Bu önde gelen akıllı sözleşme Blockchain’inde artık basılandan daha fazla Ether’in yakıldığını gösteriyor.

Negatif enflasyon oranı, Ethereum‘un 15 Eylül’de iş ispatı (PoW) mekanizmasından işlemleri doğrulamak için hisse ispatı (PoS) konsensüs mekanizmasına geçmesinden bu yana net arzın 5 bin 598 ETH düştüğü anlamına geliyor. Öte yandan Ethereum PoW mekanizmasını kullanmaya devam etseydi arz yaklaşık 670 bin ETH artacaktı.

The Merge olarak adlandırılan güncelleme, Blockchain’i çalıştırmaktan sorumlu olan madencilerin yerini doğrulayıcıların almasını sağlayarak ve yeni basılan ETH’de ciddi bir düşüşe neden olarak Ether’i deflasyonist bir varlık olma yoluna soktu. Ether’in yıllık enflasyon oranı, The Merge’nin ardından yüzde 3,5’ten sıfırın altına düşmüş durumda.

Bununla birlikte, deflasyonist dönüm noktasına ulaşılması, Ethereum’un ağ aktivitesindeki son artışın yakılan Ether miktarında önemli artışa neden olmasından önceki yaklaşık 2 aylık dönemde gerçekleşmedi. Bu durum Ether’in deflasyonist bir varlık olarak beklentilerinin büyük ölçüde ağ kullanım derecesine bağlı olduğunun bir işareti.

Etherscan’a göre Çarşamba günü 5 binden fazla ETH’nin yakımı yapıldı ve bu rakam Haziran ayından bu yana tek günde yakılan en yüksek miktar oldu. Yalnızca son üç gün içinde 13 binden fazla ETH yakıldı. Geçen yıl Ağustos ayında uygulamaya konulan Ethereum İyileştirme Önerisi (EIP)-1559, kullanıcılar tarafından ödenen ücretlerin bir kısmını yakmak için bir mekanizma getirmişti. EIP esasen yakılan Ether miktarını ağ kullanımına endeksliyor.

FTX Krizi Ağ Aktivitesini Artırdı

Ağ kullanımındaki son artış, kripto para borsası FTX kriziyle tetiklenen yüksek volatiliteyle de bağdaştırılabilir. FTX’in likidite sorunlarının kamuoyuna yansımasından bu yana milyonlarca dolar değerinde fon zincir üstünde taşındı. Perşembe günü, FTX’in seçkin müşterilerinin Ethereum aracılığıyla para çekmelerine izin verildi.

Ether’in tokonomisindeki olumlu değişiklik, FTX kaynaklı panik azaldığında kripto paranın Bitcoin‘den (BTC) ve kripto para piyasasının geri kalanından daha iyi performans göstermesine yardımcı olabilir.

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