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Destekte Tutunan Altcoin Ralliye Başlayabilir!

Sevinmek için erken olabilir ancak bu altcoin daha fazla potansiyel yükselişe işaret ediyor. Son sinyallere dikkat.
13:00
18 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasaları bugün Bitcoin’in yeniden 20.000 doların üzerine tırmanmasıyla yeşile döndü. Birçok altcoin yükselmeye başladı. ApeCoin gibi birkaç öncü altcoin ise daha şimdiden çift haneli yükselişlerine başladı. Peki kripto para piyasaları neden yükseliyor? Destek seviyesinin üzerinde tutunan bu altcoin nereye gidiyor?

Kripto Paralar Neden Yükseldi?

Son gelen ABD TÜFE verisi beklentinin 0,02 puan üzerindeydi. Bu durum Fed’in çarşamba günü yapılacak toplantıda 100bp faiz artışı yapacağı beklentisini oluşturdu. Verilerden önce 50bp veya en kötü senaryoda 75bp faiz artışı beklenirken, 100bp için beklenti %40 seviyesine yaklaştı. Ancak bugünlerde işler değişiyor. En kötü senaryo olan 100bp artış için beklenti %18 seviyesine kadar düştü. DXY için de düşüş beklentisi yaygınlaşıyor.

Fed toplantısına kadar piyasaların ara yükselişler yaşadığına birçok kez şahit olduk. Yani önümüzdeki 3 gün volatilitenin yükselmesi beklenebilir. Toplantı sonrasında Powell eğer yeni bir şey açıklamaz ve Jackson Hole toplantısındaki konuşmasına benzer açıklamalar yaparsa (piyasa büyük ölçüde bunları fiyatladığı için) toparlanmanın devamı beklenebilir. Öte yandan yaygın beklenti olan 75bp aksine 50bp oranında bir artış görürsek bu hareket Bitcoin’in 25.000 dolara gitmesi için gerekli iştahı doğurabilir.

AAVE Alınır Mı?

AAVE, piyasanın en iyi kripto para birimlerinin çoğuyla birlikte düşüş haftasını tamamladı. Ancak bu sonuca rağmen, piyasa yeni bir haftaya girerken şu anda işler boğaların lehinde gibi görünüyor. AAVE’nin son 7 gündeki performansı %18’lik kayıpla sonuçlandı. Bu bile, haftalık düşüşten yararlanmayı ümit eden yatırımcıların girişlerini teşvik etmek için yeterliydi. AAVE yazı hazırlandığı sırada 77 dolar desteğinin üzerinde 80 dolardan alıcı buluyor. Destek seviyesi, önümüzdeki hafta yükseliş eğilimi potansiyelini daha da güçlendiriyor. AAVE’nin RSI ve MFI’si düşüş momentumunun yavaşladığını gösteriyor gibiydi. Bu sonuç, fiyat hareketine yansıdı ve AAVE yazı hazırlandığı sırada toparlanmaya devam ediyor.

En büyük borsa adresleri metriği tarafından tutulan arz, 13 ve 15 Eylül arasında keskin bir artış kaydetti, ancak hızla döndü. Bu, bazı balinaların biriktiğinin ve AAVE varlıklarını borsalardan çıkardığının bir işareti olabilir. Eğer durum buysa, o zaman bir yükseliş işaretidir.

AAVE’nin tedarik dağılımı da satış baskısının azaldığını doğruladı. 100.000 ila 1 milyon arasında AAVE tutan adresler, son 7 gündeki satış baskısının çoğuna katkıda bulundu. Ancak, bu adreslerden çıkışlar kısa sürede azaldı.

AAVE için en büyük yatırımcı grubu olan 1 milyonun üzerinde varlığa sahip cüzdanlar ise son 5 günde bakiyelerini artırdı. Yukarıda bahsedilen metrikler, AAVE’nin değişen fiyat yörüngesini yansıtırken, önümüzdeki birkaç gün içinde bazı potansiyel artışlar için güçlü bir durum oluşturuyor. Elbette beklenmeyen piyasa koşulları fiyatın tam zıddı yöne hareket etmesini de sağlayabilir.

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