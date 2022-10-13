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Deneyimli Analist Altcoin Yatırımcılarına Seslendi: Hazır Olun!

Kripto para analisti Justin Bennett, uzun ve sessiz bir konsolidasyon döneminin ardından altcoin fiyatlarında önemli bir kırılımın yaşanmasını öngördü.
08:06
13 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Yakından takip edilen kripto para analisti Justin Bennett, uzun ve sessiz bir konsolidasyon döneminin ardından altcoin fiyatlarında önemli bir kırılımın yaşanmasını öngördü.

Analistin Dikkatle Takip Ettiği Grafikler

Kripto para analisti Justin Bennett, 100 binden fazla Twitter takipçisine, altcoin’ler için toplam piyasa değerinin uzun bir kama modeli içinde hareket ettiğini ve yakın zamanda büyük bir hareket yapabileceğini söyledi:

Kripto paralar için bu sessiz dönem sona ermek üzere. Bir piyasa ne kadar uzun süre kırılım için beklerse kırılım o kadar büyük ve sert olur. Hazır olun.

Bennett, ABD Doları Endeksi‘nin (DXY) büyük bir düşüşün eşiğinde olduğunu öne sürerek altcoin’lerdeki yükseliş beklentisini destekliyor. DXY, diğer fiat para birimlerinden oluşan bir sepette karşı ABD dolarının değerini ölçüyor ve düşen bir DXY geleneksel olarak Bitcoin ve altcoin’ler gibi riskli varlıklar için yukarı yönde hareketi gösterir. Analiste göre DXY, büyük bir yükselen kanalın tepe noktasından red yiyerek yönünü aşağı çevirmek üzere:

Doğrusal DXY grafiği. Bence hisse senetleri ve kripto paralarda düşüş trendi beklentisi için doğru bir zamanda değiliz.

Benett, dünyanın en büyük ikinci kripto parası olan Ethereum‘un (ETH) da bir düşen kanal içinde bin 300 dolar seviyesindeki dirence karşı bir kırılım yapmak üzere olduğunu belirterek yükselişin her ana başlayabileceğini söyledi:

ETH hala desteğin üzerinde. Şimdi düşen kanalın direncini test ediyor.

ABD’de TÜFE Verilerine Dikkat

Son birkaç yıldır kripto para piyasalarıyla korele olan S&P 500’e (SPX) de bakan Bennett, 3 bin 575 seviyesinin üzerinde kalınması durumunda bir rallinin ateşlenebileceğini ve potansiyel olarak kripto para piyasalarını da yükseltebileceği görüşünde. Analist, piyasaların bir sonraki hamlesi için potansiyel bir katalizör olarak bugün TSİ 15.30’da açıklanacak olan ABD’de Eylül ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerinin önemine dikkat çekiyor:

Buradan bir rahatlama rallisinin olmasını hayal etmek zor değil, ancak Perşembe günkü TÜFE’ye çok şey bağlı. 3 bin 575 seviyesi üzerinde tutunulması tutulması gereken bir seviye.

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