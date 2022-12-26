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Deneyimli Analist Açıkladı! Kripto Paralar 2023’te Ne Olacak!

2023 yılında kripto paraları neler bekliyor? Bitcoin tekrar yükselişe geçecek mi? Deneyimli analist uyardı.
22:20
26 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

2022 yılına dair iyimser tahminlerin hepsi LUNA ve FTX gibi olayların gölgesinde başarısız oldu. Fakat bardağın dolu tarafından bakarsak artık Fed’in faiz artırımı için oyun alanı daralıyor ve resesyon endişesi önümüzdeki yıl için iyimser beklentilere bir temel oluşturuyor. Merkez bankaları yeniden para basmak zorunda kalacak. Peki 2023 için kripto paraları neler bekliyor?

Kripto Paralar 2023

Popüler kripto analisti Benjamin Cowen, Bitcoin (BTC) sahiplerinin, ayı piyasası sonuna işaret eden bir sinyali önümüzdeki yıl takip etmeleri konusunda uyardı. Cowen yeni paylaşımında yaklaşık 800 bin takipçisinde Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesinden şu anki düşüşünün, 2018 ve 2014 ayı piyasalarının dibini işaret eden bir seviyeye yaklaştığını söylüyor.

Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesinden %75’lik bir düşüşle bu aralıkta, yani arada bir yerde gibi. Geçtiğimiz yaz olduğu seviyelerde değil, ancak tarihsel olarak gittiği kadar da aşağıda değil… Eğer aylar geçer ve Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesinden düşüş yüzdesinin önceki ayı piyasalarında gördüğümüz seviyeye ulaşmaya başladığını görürsek, bu en azından işlerin nihayet değişmeye başlayabileceğinin bir işareti olacaktır.”

Bitcoin, 2014 ve 2018 ayı piyasaları sırasında dibe vurmadan önce tüm zamanların en yüksek seviyesinden %80’in üzerinde düştü. Bu yazının yazıldığı sırada BTC, geçen yıl Kasım ayında ulaştığı rekor seviyesinden %75,6 oranında düşmüş durumda. Analist ayrıca tüm zamanların en yüksek seviyesinden toplam piyasa değeri (TMC) yüzdesindeki düşüşü de yakından takip ediyor. Cowen’a göre, tüm kripto varlıklarının piyasa değeri şu anda tüm zamanların en yüksek seviyesinden %72 oranında düşmüş durumda ve bu da önceki iki ayı piyasası sırasında tanık olunan TMC düşüşlerinden hala birkaç puan uzakta.

Kripto Paralar Yükselecek

Analist, TMC düşüşlerindeki farkın, tarihin tekerrür etmesi halinde altcoinlerin daha fazla aşağı yönlü potansiyele sahip olabileceğini gösterdiğini söylüyor.

“Son döngüde toplam piyasa değeri yaklaşık %87 düştü. Ondan önceki döngüde sadece %78 civarında düşmüştü ama o zaman da sadece Bitcoin vardı. Önceki dönemlere göre mevcut düşüş gerçekte yüksek”.

Bu veriye göre de kripto paralar önümüzdeki yıl toparlanmaya başlayabilir. Capo gibi birkaç analist yeniden yükselişten önce 12.000 dolara düşüşe işaret etse de bu yıl yaşanan kayıpların “olağanüstü” olayların bir sonucu olduğunu anlamak gerekiyor. 40 milyar dolar piyasa değerine sahip LUNA ve en büyük üçüncü kripto para borsasının sıfıra gittiğini gördük. Fed tarihte eşine az rastlanır hızda faizleri artırdı ve artık dönüş zamanı yaklaşıyor gibi görünüyor.

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