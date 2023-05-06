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Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 28.600 dolar seviyesine kadar gerileyerek günler önce başlattığı pozitif havayı bir anda sonlandırdı. BTC fiyatının 29.000 dolar desteğinin altına inmesi yatırımcıları endişelendirirken, CoinShares’in CSO’su Meltem Demirörs ise konu hakkında iki net sebep açıklamasında bulundu.

Demirörs, BTC Hakkında Konuştu

Demirörs, Bloomberg’e verdiği yeni demecinde ABD’deki bankacılık krizinin BTC fiyatının hareketlenmesinin arkasındaki temel sebep olup olmadığı konusunu ele aldı. Demirörs, BTC fiyatının son aylarda tamamen buna bağlı olarak hareket ettiğini belirten çok fazla kişi olduğunu vurguladıktan sonra buna etki eden minör faktörlerin olduğunun da bilinmesi gerektiğini aktardı.

“Ben, BTC fiyat hareketinin tamamen bankacılık krizi veya bankacılık sektörüne olan güvenin azalması ile ilgili olduğunu düşünmüyorum.”

Demirörs bunun yerine iki önde gelen faktörün dikkat çekmesi gerektiğini aktardı. Ünlü isim, BTC’nin özellikle yatırımcıların risk iştahının artması ve önümüzdeki sene gerçekleşecek olan BTC blok ödülü yarılanmasına hazırlıkların başlaması ile ilgili hareketlendiğini düşünüyor. Önümüzdeki yıl nisan ayında BTC ağındaki blok ödülleri yine yarıya bölünecek ve yatırımcılarına buna yönelik hazırlıklarının başladığı vurgulanıyor.

“Bence şu an bütün piyasalarda yatırımcıların makro duruma ve faiz oranlarının artış riskine karşı risk toleransının yüksek olduğunu düşünüyorum. Ben yeni bir kripto para döngüsüne gireceğimizi de düşünüyorum. Bitcoin blok ödülü yarılanması yaklaşıyor ve özellikle türev ürün piyasasına yönelik ilgi artıyor.”

Stablecoin İlgisi Artıyor

Demirörs, Bitcoin’in küresel emtia piyasası ile olan korelasyonunun azaldığına dikkat çekerek bunun şu an %12 seviyesinde olduğunu aktardı. Bu, uzun süreden sonra görülen en az korelasyon oranı olabilir. FED’in son faiz oranı artışına da vurgu yapan CSO, enflasyonun düşüşünü puanlıyor. Demirörs, BTC fiyatının ise bundan etkilenmesini beklemiyor ve yeni döngü ile her şeyin düzeleceğini umduğunu açıkladı.

Buna ek olarak hazine tahvillerinin getirisinin %2 ila %3 olduğunu vurgulayan Demirörs, kripto para sektöründe ise stablecoinler üzerinden getirinin çok fazla olduğunu açıkladı. Stablecoin aktivitesi son regülasyonlar nedeniyle azalsa da hala sektörde bu alana yönelik ciddi bir ilgi bulunuyor.