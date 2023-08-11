Teknoloji devi Microsoft’un blockchain tabanlı yapay zeka araçları üzerinde çalışmak için Aptos Labs ile ortaklık kurmasıyla birlikte hafta içerisinde güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayan Aptos (APT), son günlerde yeniden düşüş yönlü bir ivme yakaladı. Piyasa değeri yüksek kripto para birimleri arasında yüzdelik olarak günün en çok değer kaybeden kripto para birimleri arasında yer alan APT, 7,07 dolar fiyat seviyelerine geriledi.

Microsoft Ortaklığı Sonrası Yükselişe Geçmişti

Teknoloji devi Microsoft, blockchain tabanlı yapay zeka araçları üzerinde çalışmak için Aptos Labs ile ortaklık kurduğunu duyurdu. Microsoft ortaklığının duyurulması ile birlikte saatler içerisinde güçlü bir yükseliş başlatan APT, bu süreçte 8 dolar fiyat seviyelerine kadar yükseldi. Saatler içerisinde kaydettiği yükselişler ile birlikte 8 dolar seviyelerine yaklaşan APT, kripto para piyasasının düşüşe geçmesi ile birlikte yeniden düşüş yönlü bir ivme yakaladı.

Lider kripto para birimi Bitcoin‘in 30.000 dolar seviyelerinin altına gerilemesi, kripto para piyasasının yeniden düşüşe geçmesine ve piyasadaki çoğu kripto para biriminin değer kayıplarına hız kazandırmasına neden oldu. APT de bu süreçte yüksek oranlarda değer kaybetti ve APT’deki trend büyük ölçüde tersine döndü.

Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,17 trilyon dolara geriledi. Ayrıca piyasa güne düşük volatilite ile başladı. Coinglass verilerine göre son 24 saatte ortalama 20 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Değer Kayıpları Hız Kazanıyor

Hafta içerisinde 8 dolar fiyat seviyelerine kadar yükselse de kripto para piyasasının yeniden düşüşe geçmesiyle birlikte değer kayıplarına hız kazandıran Aptos (APT), yeniden düşüş yönlü bir ivme yakaladı. APT, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %2,5’in üzerinde bir değer kaybı kaydederek 7 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kaydettiği son düşüşlerin ardından APT, CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında yüzdelik olarak günün en çok değer kaybeden kripto para birimleri arasında üst sıralarda yer aldı.

Ayrıca fiyattaki düşün yanı sıra işlem hacimlerinde de önemli düşüşler gerçekleşti. APT’nin 24 saatlik toplam işlem hacmi %50’nin üzerinde bir düşüş kaydetti.