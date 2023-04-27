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Kripto para piyasası, son haftalarda oldukça çalkantılı bir süreç geçirdi. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), bu süreçte 27.000 dolar ile 30.000 dolar fiyat seviyeleri arasında işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, son günlerde volatilitesi yüksek fiyat hareketleri kaydetti. PancakeSwap (CAKE) da bu son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde güçlü bir düşüş ivmesi yakaladı ve %25’in üzerinde bir değer kaybı kaydetti.

Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 1 haftada kaydettiği fiyat hareketleri ile birlikte 27.000 dolar ile 30.000 dolar fiyat seviyeleri arasında işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, volatilitesi yüksek fiyat hareketleri kaydederek kritik fiyat seviyelerine geri çekildi. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, 1,19 trilyon dolar seviyesine geriledi. Öte yandan kripto para piyasasındaki bu yüksek volatilite gün içerisinde de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass’ın paylaştığı güncel verilere göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 350 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Değer Kaybı %25’i Aştı

Binance Smart Chain tabanlı merkezi olmayan kripto para borsası PancakeSwap’ın yerel kripto para birimi CAKE de bu son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde değer kayıplarına hız kazandırarak güçlü bir düşüş ivmesi yakaladı. CAKE, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre son 1 haftada %25’in üzerinde bir değer kaybı kaydetti ve 2,6 dolar fiyat seviyelerine geriledi. Kaydettiği bu düşüşler ile birlikte CAKE yine CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlarda değer kaybı kaydeden kripto para birimleri arasında birinci sırada yer aldı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.