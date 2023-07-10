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  •   Değer Kaybına Hız Kesmeden Devam Ediyor: Popüler Altcoin’de Çarpıcı Düşüş!

Değer Kaybına Hız Kesmeden Devam Ediyor: Popüler Altcoin’de Çarpıcı Düşüş!

Özet

  • Mayıs 2023'te kaydettiği yükselişler ile piyasaya kısa bir süreliğine damgasını vuran Pepe coin, son haftalarda çarpıcı bir düşüşe tanık oldu.
  • Son 1 haftada yüzde 20'ye yakın bir değer kaybı kaydeden Pepe coin, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde de yüzde 5'lik bir düşüş kaydederek değer kayıplarına hız kesmeden devam etti.
  • Pepe coin, kaydettiği son düşüşlerin ardından 0,0000015 dolar seviyelerine geriledi ve CMC verilerine göre yüzdelik olarak günün en çok değer kaybeden kripto para birimleri arasında yerini aldı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
15:00
10 Temmuz 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 3 Dakika

2023 yılının Mayıs ayında kaydettiği yüksek oranalardaki değer artışları ile birlikte kısa sürede piyasasının popüler kripto para birimlerinden biri haline gelen Pepe coin (PEPE), Mayıs ayındaki yükselişlerin ardından son aylarda devasa bir düşüş kaydetti. Son haftalarda düşüş yönlü bir ivme yakalayan Pepe coin, son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde de %20’ye yakın bir değer kaybı kaydederek 0,0000015 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Kripto Para Piyasası Düşüşte

Yeni haftanın ilk gününe düşüş ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 30.100 dolar fiyat seviyelerine geriledi. Kripto para piyasası, BTC’deki değer kaybının da etkisiyle yeniden düşüşe geçti. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1865 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,17 trilyon dolara geri çekildi.

Öte yandan kripto para piyasasının yeniden düşüş eğilimi göstermesiyle de birlikte son haftalarda düşüş yönlü bir ivme yakalayan Pepe coin, gün içerisinde değer kayıplarına hız kazandırarak 0,0000015 dolar fiyat seviyelerine geriledi ve yüzdelik olarak günün en çok değer kaybeden kripto para birimleri arasında yer aldı.

Değer Kaybı Yüzde 20’ye Yaklaştı

Nisan 2023’te piyasaya sürülen ve Mayıs 2023’te kaydettiği yüksek oranlardaki değer artışları ile birlikte kısa süre piyasanın popüler kripto para birimlerinden biri haline gelen Pepe coin, son haftalarda piyasanın da yeniden düşüşe geçmesiyle birlikte çarpıcı bir düşüşe tanık oldu. Mayıs 2023’te Pepe coin’in yükselişlerine hız kazandırdığı zaman dilimi içerisinde pek çok analist, kısa sürede kaydedilen çarıcı yükselişlere ve spekülatif fiyat hareketlerine dikkat çekmiş ve yatırımcıları olası düşüşler konusunda uyarmıştı.

Nitekim son haftalarda güçlü bir düşüş ivmesi yakalayan Pepe coin, son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde CoinMarketCap (CMC) verilerine göre %20’ye yakın bir değer kaybı ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ise %5’lik bir değer kaybı kaydederek 0,0000015 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Kaydettiği bu düşüşlerin ardından Pepe coin, aynı zamanda CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, hem son 1 haftalık zaman dilimi içinde hem de son 24 saatlik zaman dilimi içinde yüzdelik olarak en çok değer kaybeden kripto para birimleri arasına girdi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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