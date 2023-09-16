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  •   Değer Artışı Yüzde 50’ye Yaklaştı: Telegram Entegrasyonu Sonrası Yükselişlerine Hız Kazandıran Altcoin, Kritik Seviyeyi Aştı!

Değer Artışı Yüzde 50’ye Yaklaştı: Telegram Entegrasyonu Sonrası Yükselişlerine Hız Kazandıran Altcoin, Kritik Seviyeyi Aştı!

Özet

  • Son haftalarda yükseliş yönlü bir ivme yakalayan Toncoin, Telegram entegrasyonu sonrası değer artışlarına hız kazandırdı.
  • Toncoin (TON), son 1 ayda yüzde 50'ye yakın ve son 1 haftada ise yüzde 20'yi aşan bir değer artışı kaydetti.
  • Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde de çift haneli yükselişler kaydeden Toncoin, 2,15 dolar seviyelerine ulaştı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
12:30
16 Eylül 2023
Yazar: Ali Eren Girişken

Son haftalarda yükseliş yönlü bir ivme yakalayan Toncoin (TON), hafta içerisinde Telegram’ın platformuna kripto para cüzdanı Ton Space’i entegre etmesi ile birlikte değer artışlarına hız kazandırdı. Son 1 aylık zaman dilimi içerisinde %50’ye yakın değer kazanan Toncoin, son 1 haftada ortalama %20’lik ve son 24 saatte ise ortalama %10’luk bir değer artışı kaydetti. Kaydettiği son yükselişler ile 2,15 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı ve piyasada öne çıkan kripto para birimleri arasında yer aldı.

Telegram Entegrasyonu Sonrası Yükselişlerine Hız Kazandırdı

Popüler mesajlaşma uygulaması Telegram, hafta içerisinde platformuna kripto para cüzdanı Ton Space‘i entegre ettiğini duyurdu. Telegram entegrasyonu, son haftalarda yükseliş yönlü bir ivme yakalayan Toncoin’in değer artışlarına hız kazandırmasına neden oldu ve Toncoin’in fiyat performansında önemli bir etki yarattı.

Son 1 aylık zaman dilimi içerisinde %50’ye yakın bir değer artışı kaydeden Toncoin, son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde de ortalama %20 daha değer kazandı. Ayrıca Toncoin, son haftalarda kaydettiği değer artışlarının yanı sıra hafta sonuna da güçlü bir yükseliş ile başladı ve 2 dolar seviyelerini aşmayı başardı.

Son 24 Saatte Çift Haneli Değer Artışı

Toncoin, hafta sonuna da güçlü bir yükseliş ile başladı ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde çift haneli değer artışları kaydederek 2 dolar seviyelerini aştı. dün akşam saatlerinde 2 dolar seviyelerini aşan Toncoin, kaydettiği son değer artışları ile birlikte 2,15 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Son haftalarda kaydettiği yükselişler ile piyasaya damgasını vuran Toncoin’in piyasa değerinde de bu süreçte önemli yükselişler gerçekleşti. Toncoin, piyasa değerine göre yapılan sıralamada kripto ekosisteminin en büyük 11. kripto para birimi oldu.

Ayrıca Toncoin’in işlem hacimleri de bu esnada ciddi ölçüde artış gösterdi. Toncoin‘in 24 saatlik toplam işlem hacminde %95’e yakın bir yükseliş kaydedildi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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