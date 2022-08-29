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Kripto para piyasası Terra (LUNA) krizinin yaralarını sarmaya çalışırken, diğer projelerdeki kritik gelişmeler yatırımcıda endişe yaratıyor.

Acala: Stablecoin aUSD, Yine Sahnede

Kripto para piyasası zor bir dönemden geçerken. özellikle birkaç stabilcoin’in ABD dolarına endekslenmiş sabit değerini kaybetmesi sonrası büyük bir kaos yaşandı. Acala ağının stablecoin’i olan aUSD de son zamanlarda yaşadığı düşüşler ile manşetlerden inmedi. Kripto veri platformu PeckShieldAlert, bugün paylaştıı bir tweet’te, Merkeziyetsiz Finans (DeFi) tabanlı projenin stabilcoin’inin fiyatının son 24 saatte 0,71 dolara düştüğünü bildirdi. Stablecoin’inlerin 1 dolara sabitlenmiş olması gerekiyor.

Son zamanlarda, bilgisayar korsanlarının yeni bir likidite havuzundaki güvenlik açığından yararlanarak 3 milyar token oluşturmasının ardından, aUSD %99 düştü. Bu yılın başında piyasaya sürülen aUSD, hack saldırısına kadar ABD dolarına sabitini başarılı bir şekilde korumayı başardı. Ancak hack saldırısının ardından stablecoin’in fiyatı 1,03 dolardan 0,009 dolara geriledi. ABD doları sabitinin kaybedilmesiyle gerçekleştirilen token yakımlarının ardından stablecoin’in fiyatı bir miktar toparlansa da ekosistem sorunlar yaşamaya devam ediyor. Geçen haftaki olaydan bu yana, Acala’nın birçok hizmetine ara verildi. Ancak Acala ağının arkasındaki ekip, şu anda olayı araştırıyor. Gelecekte benzer saldırıların olmasını önlemek için sistemlerinde bazı değişiklikler yaptılar. Polkadot ekosisteminin yerel stablecoin’i olan aUSD, merkeziyetisiz bir yapıya sahip. aUSD teminatlı, kripto destekli bir stablecoin konumunda. Şubat 2022’de piyasaya sürülen aUSD, Teminatlı Borç Pozisyonları (CDP’ler) sistemi aracılığıyla basıldı.

DeFi Saldırıları, Gündemden Düşmüyor

Acala’da olduğu gibi, bu yıl diğer birçok DeFi protokolü saldırıya uğradı. Ağustos ayının başlarında CurveFinance, bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradı. Daha sonra DeFi protokolünün yaklaşık 570.000 dolar kaybettiği ortaya çıktı. Benzer şekilde, Mart ayında, başka bir DeFi borç verme ve kredi protokolü Fortress, hack saldırısı sonrasında 3 milyon dolar kaybetti

Hack saldırıları,piyasa için hala büyük risk teşkil etse de halihazırda, geçen yılki hack saldırıların sayısı çok daha fazla idi. 2021’de 12’den fazla DeFi platformu saldırıya uğradı ve bu da 11 milyar doların üzerinde kayıpla sonuçlandı. Hack saldırıları, projelerin kusurlarını keşfetmesine yardımcı olurken uzun vadede güvenlik tedbirlerini artırmaya zorluyor.