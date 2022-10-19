Kripto para topluluğu, Celo tabanlı kredi verme ve kredi alma protokolü Moola Market'in piyasa manipülasyonu saldırısında 10 milyon dolar değerinde kripto paranın çalındığını ve çalınan fonların saldırgan tarafından iade edildiğine tanık oldu.

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Kripto para topluluğu, Celo tabanlı kredi verme ve kredi alma protokolü Moola Market‘in piyasa manipülasyonu saldırısında 10 milyon dolar değerinde kripto paranın çalındığını ve çalınan fonların saldırgan tarafından iade edildiğine tanık oldu.

Çalınan Fonların Büyük Bir Kısmı İade Edildi

Son birkaç hafta içinde türünün ikinci örneği olan saldırıda, saldırganlar Moola Market’in yerel varlığı MOO’nun fiyatını manipüle ederek pozisyonlarına karşı teminat borcu aldılar ve protokolü etkin bir şekilde boşalttılar. Moola Market geliştiricileri saldırının 18 Ekim’i 19 Ekim’e bağlayan saatlerde başladığını açıkladı. Yapılan açıklamada, “Bilinmeyen bir saldırgan Ubeswap’teki MOO fiyatını manipüle etmeye başladı ve saldırganın Moola protokolü tarafından kullanılan MOO TWAP fiyat oracle’ını manipüle ettiği tespit edildi.” notu düşüldü. Oracle’lar, bir Blockchain’in dışından içine veri getiren üçüncü taraf hizmetlerdir.

Saldırgan, MOO‘yu teminat olarak kullanarak protokolden büyük miktarda ABD dolarına endeksli stablecoin olan cUSD ve Euro’ya endeksli stablecoin olan cEUR’u borç olarak aldı ve ardından protokoldeki fonların büyük bir kısmını boşalttı. Platformdaki ticaret ise o sırada durduruldu. Geliştiriciler, sorunu keşfettikten kısa bir süre sonra kolluk kuvvetleriyle temasa geçtiklerini açıkladı. Bu açıklamadan kısa süre sonra çalınan fonların tutulduğu cüzdanın özel anahtarını elinde tutan ve saldırgan olarak tanımlanan bir kişi ekibe ulaşarak olaya karıştığını doğruladı. Moola Market ekibi, saldırıdan yaklaşık 12 saat sonra çalınan fonların yüzde 93’ünden fazlasını geri almayı başardı.

Benzer bir saldırı veya saldırılarının önüne geçmek isteyen Moola Market topluluğu bir yönetişim önerisinde bulundu. Protokol, MOO’nun platformda teminat olarak kullanımını yöneten tasfiye seviyelerini düşürmeyi ve uygulanabilir bir teminat varlığı olarak etkin bir şekilde kaldırılmasını amaçlıyor.

MOO Token Saldırıya Rağmen Yükseldi

Öte yandan Moola Market’in yerel varlığı MOO token, gelen haberin ardından yükselişe geçti. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre MOO, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 19,30 yükselişle 0,02162 dolardan işlem görüyor.

Moola Market’e yapılan saldırı bu ay yaşanan kripto hack saldırılarının sonuncusu oldu. Şimdiden Ekim ayı kripto saldırıları için en kötü aylardan biri olarak kayıtlara geçmiş durumda.