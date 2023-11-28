ALTCOIN

DeFi Platformundan İlk Yatırımcısına 21000x ve 90000x Kazanç Getiren Bu 2 Altcoin’e Entegrasyon Jesti!

Özet

  • Coin98, popüler iki altcoin olan XRP Ledger (XRPL) ve Dogecoin'i (DOGE) Coin98 Super Wallet ve Coin98 Extension'ın en son sürümlerine entegre etti.
  • XRPL entegrasyonu, kullanıcıların XRP Ledger'daki varlıklarını Coin98 Super Wallet üzerinden yönetmelerine ve DeFi uygulamalarına erişmelerine olanak tanıyor.
  • Aynı şekilde Dogecoin entegrasyonu, DOGE sahiplerine Coin98 Super Wallet ve Extension'ın avantajlarından faydalanma imkanı sunuyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin

Önde gelen merkeziyetsiz finans (DeFi) platformu Coin98, bugün iki önemli açıklama ile iki popüler altcoin için önemli entegrasyon duyurusu yaparak kripto para kullanıcıları için daha kapsayıcı hale geldiğini duyurudu. Duyuruların odak noktasında XRP Ledger (XRPL) ve Dogecoin‘in (DOGE) Coin98 Super Wallet ve Coin98 Extension’ın en son sürümlerine entegre edilmesi var.

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Coin98’den Büyük XRPL ve Dogecoin DuyurusuCoin98 Entegrasyonunun XRP ve DOGE Sahiplerine Sağladığı Faydalar

Coin98’den Büyük XRPL ve Dogecoin Duyurusu

Coin98’den yapılan ilk duyuruda piyasaya çıktığı ilk günde yatırım yapan yatırımcısına 21 bin katın üzerinde kazanç getiren XRP coin ile tanınan açık kaynaklı Layer 1 Blockchain’i XRP Ledger‘ı (XRPL) var. İşletmeler ve geliştiricilerden oluşan küresel bir topluluğa sahip olan XRPL, ödemeler, token’leştirme, oyun, varlık saklama, NFT’ler ve DeFi’yi kapsayan yenilikçi projeler için bir merkez konumunda.

DeFi platformunun kullanıcıları artık XRPL ağındaki varlıklarını Coin98 Super Wallet’ın kullanıcı dostu arayüzü aracılığıyla sorunsuz bir şekilde yönetebilir ve yerleşik merkeziyetsiz uygulama tarayıcısı aracılığıyla çok sayıda XRP Ledger destekli merkeziyetsiz uygulamaya erişebilir.

Benzer bir hamleyle Coin98, Dogecoin‘i de Super Wallet’ına ve Extension’ınına entegre etti. Fayda ve kapsayıcılığa verdiği önemle tanınan Dogecoin ve ilk çıktığı günden bu yana yatırımcısına 90 bin katın üzerinde kazanç getiren yerel varlığı DOGE, Coin98’in kullanıcı dostu ortamında kendine yuva bulmuş durumda. İş Kanıtı (PoW) teknolojisinden yararlanan Dogecoin, Coin98’in çoklu zincir özelliklerine katkıda bulunarak daha yüksek işlem hızı sunarken, daha kullanıcı dostu olma fırsatı buluyor.

Coin98 Entegrasyonunun XRP ve DOGE Sahiplerine Sağladığı Faydalar

Piyasa gözlemcileri, XRPL’nin ve Dogecoin’in Coin98 ekosistemine entegre olmasının platformun kullanıcılarının ve DOGE ve XRP sahiplerinin Super Wallet’ın rahatlığı içinde bu ağların benzersiz özelliklerini ve avantajlarını kolayca keşfetmelerini sağayacak olması bakımından her iki altcoin için de önemli bir gelişme olarak değerlendiriyor.

Dahası bu gelişme, Coin98’in zincirler arası işlemleri kolaylaştırıcı rolünde geleceğe atılan pragmatik bir adıma işaret ederken, kullanıcılara varlıklarını yönetmede daha fazla seçenek ve esneklik sunuyor.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin
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KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto para ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
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