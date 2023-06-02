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  •   Dava İşte Bu Tarihte Bitecek! XRP Avukatı John Deaton Son Sözünü Söyledi! Peki Neden Bu Tarih?

Dava İşte Bu Tarihte Bitecek! XRP Avukatı John Deaton Son Sözünü Söyledi! Peki Neden Bu Tarih?

Özet

  • XRP davasında avukat John Deaton, Yargıç Torres'in kararını Eylül 2023 sonuna kadar beklediğini belirtti.
  • XRP davası, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kripto piyasası için büyük önem taşıyor.
  • Avukat Deaton, Hinman'ın konuşma belgelerinin açıklanmasını hesaba katarak tahminini güncelledi.
20:25
2 Haziran 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ripple Ve SEC arasında gerçekleşen davada XRP token sahiplerini temsil eden avukat John Deaton, Yargıç Analisa Torres’in karar geçmişine atıfta bulunarak, Özet Kararın ne zaman verileceğini öngören yeni bir zaman çizelgesi ortaya koydu.

XRP Davası İçin Son Durum

Deaton’ın daha önce 6 Mayıs 2023’ü, Daubert hareketlerini teslim ettikten sonra hakimin siciline dayanarak karar için kaba bir son tarih olarak tahmin ettiği hatırlanabilir. Bununla birlikte, bu sadece yargıcın Daubert önergelerini içeren önceki kararlarında aldığı sürenin ortalaması alınarak yapılan kaba bir tahmindi.

XRP davasının öncülünün sahip olduğu düzenleyici ağırlık göz önüne alındığında, Özet Kararın Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kripto piyasası ekosistemi için son derece önemli olabileceği zaten iyi bilinmektedir.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) 2020 yılında Ripple’a karşı açtığı davada, şirketin XRP tokenlerini kayıtsız bir menkul kıymet teklifiyle sattığını iddia etmişti. İlginç bir şekilde, son zamanlarda birkaç kripto endüstrisi şirketi benzer suçlamalarla davalara sürüklenmişti.

XRP Davası Özet Kararı Ne Zaman Beklenmeli

Geçtiğimiz dönemde davanın bitişiyle ilgili 2023 yılının ilk çeyreğinde bitmesi umudunun var olduğuyla ilgili bir çok açıklama yapılmıştı. Yapılan açıklamaların arasında XRP ekibinden gelenler de bulunuyordu. Bunun yanı sıra avukat Deaton, yeni tahmininde Hinman’ın konuşma belgelerinin 13 Haziran 2023’e kadar kamuoyuna açıklanmasını hesaba kattı.

Yargıç Torres’in kararı büyük olasılıkla Eylül 2023 sonuna kadar verebileceğini söyledi. Cuma günü verdiği bir mülakatta konuşan avukat, kararın Hinman’a ait tüm belgelerin kamuoyuna açıklanmasının ardından verilmesi halinde, kararın daha anlamlı hale geleceğini ifade etti.

Eylül ayı sonuna kadar Yargıçtan bir karar alamazsak şok olacağım. Kesinlikle şok olurum ve bunun olacağını sanmıyorum. Bu büyüklükte bir karar değil.

Bu arada, kripto varlık fiyatları son zamanlarda ABD bankacılık krizi endişelerinin yavaşlamasının ardından durgunlaştı. Ancak uzmanlara göre, yükselen faiz oranları piyasadaki likiditeyi artırarak Bitcoin gibi riskli varlıklara fayda sağlayabilir. Bunun yanı sıra gerçekleşen borç tavanı görüşmelerinde sona gelinmiş olması da piyasa koşullarını sert bir biçimde etkileyebilir.

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