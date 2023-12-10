Danışmanlık Devinden Altcoin Rallisi Yorumu! Bunu Hesaba Katın

Kripto para piyasası, yatırımcıların riski benimsemeye devam etmesiyle hafta sonu boyunca bir yükselişe tanık oldu ve çeşitli altcoin’lerde önemli kazançlar sağladı. Dikkatler genellikle Bitcoin ve Ethereum gibi önde gelen kripto paraların üzerinde olsa da, bu son ralli özellikle hız ve faydaya odaklanan altcoin’ler için elverişli oldu. Bu noktada danışmanlık devi The Motley Fool son rallinin faktörlerine odaklandı. Detaylara bakalım.

Altcoin’ler Hafta Sonu Rallisinde Merkez Sahneye Çıkıyor

Hafta sonu ilerledikçe, kripto piyasası kayda değer bir ivme yaşadı ve altcoin’ler bu yükselişe öncülük etti. Hız ve faydayı vurgulayan Blockchain odaklı token’lar önemli değer artışları kaydetti. Bu ralli sırasında kayda değer performans sergileyenler arasında Algorand (ALGO) yüzde 10,3, Fantom (FTM) yüzde 11,5, Avalanche (AVAX) yüzde 13,4 ve Polkadot (DOT) yüzde 6,8 artış kaydetti.

The Motley Fool’a göre altcoin’lerdeki artış sadece piyasa spekülasyonlarından kaynaklanmıyor, aynı zamanda kripto para alanındaki kayda değer gelişmelerle de destekleniyor. Deloitte’un Polkadot Blockchain’deki KILT Protocol ile işbirliği yaparak nakliye sektörü için bir “Müşterini Tanı” ve “Kargonu Tanı” sistemi kurduğunu duyurması bu eğilimi örneklemekte.

Bu bağlamda layer-2 Blockchain’lerine ve hız ve verimlilik için tasarlananlara artan odaklanma, ALGO, FTM, AVAX ve DOT gibi token’lar için itici bir güç haline geldi.

Düzenleyici Ortam ve Pazar Dinamikleri

Kripto para birimleri daha elverişli bir düzenleyici ortamdan faydalanarak piyasadaki olumlu havaya katkı sağladı. Singapur, Venezuela ve İngiltere gibi ülkelerdeki düzenleyici gelişmeler, ABD’deki kararlı eylem eksikliği ile birleştiğinde, kripto para birimleri için olumlu hava yarattı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun devam eden yasal mücadeleleri ve küresel olarak gelişen düzenleyici ortam sektörün büyümesini destekliyor.

Danışmanlık devine göre mevcut kripto patlaması etkileyici getiriler sağlarken, yatırımcıların piyasaya temkinli yaklaşması çok önemli hale geldi. The Motley Fool’a göre kripto paralar yüksek riskli bir varlık sınıfı olmaya devam ettiği için mevcut pozitif eğilim uzun vadede sürdürülebilir olmayabilir. Son olarak şirket bir uyarıda da bulunuyor: