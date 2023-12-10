Kripto Para

Danışmanlık Devinden Altcoin Rallisi Yorumu! Bunu Hesaba Katın

Özet

  • Danışmanlık devi The Motley Fool kripto para piyasasında son artışı değerlendirdi.
  • Kripto sektörü için olumlu havaya etki eden faktörlere vurgular söz konusu.
  • Yükselişin ardından kripto yatırımcılarına uyarılar var.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Kripto para piyasası, yatırımcıların riski benimsemeye devam etmesiyle hafta sonu boyunca bir yükselişe tanık oldu ve çeşitli altcoin’lerde önemli kazançlar sağladı. Dikkatler genellikle Bitcoin ve Ethereum gibi önde gelen kripto paraların üzerinde olsa da, bu son ralli özellikle hız ve faydaya odaklanan altcoin’ler için elverişli oldu. Bu noktada danışmanlık devi The Motley Fool son rallinin faktörlerine odaklandı. Detaylara bakalım.

Alt Başlıklar
Altcoin’ler Hafta Sonu Rallisinde Merkez Sahneye ÇıkıyorDüzenleyici Ortam ve Pazar Dinamikleri

Altcoin’ler Hafta Sonu Rallisinde Merkez Sahneye Çıkıyor

Hafta sonu ilerledikçe, kripto piyasası kayda değer bir ivme yaşadı ve altcoin’ler bu yükselişe öncülük etti. Hız ve faydayı vurgulayan Blockchain odaklı token’lar önemli değer artışları kaydetti. Bu ralli sırasında kayda değer performans sergileyenler arasında Algorand (ALGO) yüzde 10,3, Fantom (FTM) yüzde 11,5, Avalanche (AVAX) yüzde 13,4 ve Polkadot (DOT) yüzde 6,8 artış kaydetti.

The Motley Fool’a göre altcoin’lerdeki artış sadece piyasa spekülasyonlarından kaynaklanmıyor, aynı zamanda kripto para alanındaki kayda değer gelişmelerle de destekleniyor. Deloitte’un Polkadot Blockchain’deki KILT Protocol ile işbirliği yaparak nakliye sektörü için bir “Müşterini Tanı” ve “Kargonu Tanı” sistemi kurduğunu duyurması bu eğilimi örneklemekte.

Bu bağlamda layer-2 Blockchain’lerine ve hız ve verimlilik için tasarlananlara artan odaklanma, ALGO, FTM, AVAX ve DOT gibi token’lar için itici bir güç haline geldi.

Düzenleyici Ortam ve Pazar Dinamikleri

Kripto para birimleri daha elverişli bir düzenleyici ortamdan faydalanarak piyasadaki olumlu havaya katkı sağladı. Singapur, Venezuela ve İngiltere gibi ülkelerdeki düzenleyici gelişmeler, ABD’deki kararlı eylem eksikliği ile birleştiğinde, kripto para birimleri için olumlu hava yarattı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun devam eden yasal mücadeleleri ve küresel olarak gelişen düzenleyici ortam sektörün büyümesini destekliyor.

Danışmanlık devine göre mevcut kripto patlaması etkileyici getiriler sağlarken, yatırımcıların piyasaya temkinli yaklaşması çok önemli hale geldi. The Motley Fool’a göre kripto paralar yüksek riskli bir varlık sınıfı olmaya devam ettiği için mevcut pozitif eğilim uzun vadede sürdürülebilir olmayabilir. Son olarak şirket bir uyarıda da bulunuyor:

Sektöre son zamanlarda yaşanan para akını şüphesiz değerleri daha da yukarı çekti. Ancak yatırımcılar her bir token’ın faydasını ve amacını da hesaba katmalı. Spekülatif ticaretin ötesinde net bir faydası olmayan token’lar, önceki piyasa düşüşlerinde görüldüğü gibi artan riskler oluşturmakta.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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