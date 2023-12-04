Daha Bir Şey Görmemişiz! 31 Aralıkta İşte Bu Seviyede Olacak! LUNC Yükselirken Bir Tahmin de ChatGPT’den Geldi!

Kripto paralar ve sansasyon denildiğinde akla gelenlerin başında yer alan LUNA ve Do Kwon’un çöküşünün ardından ortaya çıkan LUNC için topluluk desteği zirvede görünüyor. Bu desteğe bağlı olarak fiyat da gün geçtikçe artıyor. Peki ChatGPT bu konu hakkında ne düşünüyor?

LUNC Kaç Dolar?

Terra Classic (LUNC) son 24 saat içinde fiyatında kayda değer bir artış yaşadı ve %28 yükselişle şu anda işlem gördüğü fiyatı olan 0,00025433 dolara yükseldi. LUNC bu yukarı yönlü ivmeyi, 0,00006 dolardan 0,0001 doların üzerine dikkat çekici bir artışla bir sıfırı sildiği Kasım ayında elde etmişti.

Terra Classic (LUNC) bu süreçte 0,0002 dolar seviyesini çoktan aştı, ardından 0,000279 dolara yükseldi ve kısa bir düzeltmenin ardından bir miktar düşüş yaşadı. birçok kişi yakında bu fiyat seviyesinin tekrar gerçekleşeceğini düşünüyor.

Fiyat yükselişi tahminlerinin ortasında bir yorum da sorulan sorunun ardından yıl sonuna kadar LUNC’un fiyatının ne olacağını görmek konusunda ChatGPT’ye danışıldı. ChatGPT ise şunları belirtti:

31 Aralık 2023’e kadar Terra Classic (LUNC) fiyatının 0,0003256 dolara yükseleceğini tahmin ediyorum

Terra Classic (LUNC) Yorumları ve Geleceği

ChatGPT, bu süreçte 31 Aralık’tan önce LUNC için %65,19’luk bir fiyat yükselişi öngörüsünde bulundu. Bu şekilde bir fiyat hareketi, LUNC’un Kasım ayındaki artışının iki katını temsil ediyor ve Terra Classic topluluğu tarafından memnuniyetle karşılanacak bir tahmin olarak görülebilir.

LUNC fiyatında yaşanan son artış, kripto para hakkında ortaya çıkan olumlu gelişmelerin bir yansıması olabilir. Bunlardan biri, blockchain’in işlevselliğini aynı zamanda da güvenliğini artıran yeni özellikler ve yükseltmeler sunan Terra Classic ekosisteminin devam eden ilerleme çabası olarak gösterilebilir.

LUNC yalnızca bununla da kalmadı ve yatırımcıların artan ilgisiyle de çevrelendi. LUNC’un, 24 saatlik işlem hacminde %137,81’lik bir artış yaşandı ve 695,16 milyon dolara ulaştı. Terra Classic’e konusunda ilgili yatırımcılar ve kullanıcılar tarafından artan benimseme, Terra Classic ekosistemine katkı sağlayabilir.

Yaptığı tahmine rağmen ChatGPT şu açıklamayı ekledi:

Kripto para birimi fiyatlarının oldukça değişken olduğunu ve bu tahminin mevcut eğilime dayandığını unutmayın.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.