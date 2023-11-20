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Daan Crypto Trades Ümitlendirdi! CEEK Coin Yorum, LUNA Coin Fiyat Tahminleri

Özet

  • Daan Crypto Trades yakında altcoinlerin tekrar hızlı biçimde yükselebileceğini düşünüyor.
  • CEEK Coin fiyatı 0,44 dolar tabanına iğne attı. Fiyat 0,05 doları aşamazsa desteğe dönebilir.
  • LUNA Coin'in spekülatif yükselişi tersine dönüyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
18:40
20 Kasım 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto para yatırımcıları yeniden güzel bir haftaya başladı ve makro cephede sakin bir 7 gün bizi bekliyor. Eğer Fed tutanaklarında sürpriz detaylar görmezsek piyasalardaki toparlanma devam edebilir. Diğer taraftan Daan Crypto Trades altcoinler için yeni bir değerlendirme paylaştı. Peki CEEK, LUNA için tahminler ne yönde?

Altcoinler Yükselecek Mi?

Santiment, geçen haftanın sonlarında Bitcoin piyasa hakimiyetindeki dalgalanmaya dikkat çekti. BTCD artarken altcoinlerdeki hızlı ralliler durakladı ancak altcoinlerde kısa geri çekilmenin ardından yeniden rallilerin başladığı görülebilir. Daan Crypto Trades ise birkaç gün önce şunları söyledi;

“Henüz tüm piyasanın aynı anda hareket etmesini sağlayacak kadar likidite yok. Bu yüzden likidite çok ince bir şekilde yayıldığı için bu akışları bu kadar sık görüyoruz. BTC yükselişe geçtiğinde, sermaye arayı kapatmak için tekrar altcoinlere akabilir. ETH/BTC ne kadar zayıfsa BTC de çoğu zaman o kadar güçlü olacaktır.”

Eğer beklenen senaryo olursa BTC yeni bir zirveye ulaşacak ve ardından altcoinlerin hareketlendiğini göreceğiz.

CEEK Coin Yorum

Fiyat önceki analizde dikkat çektiğimiz 0,44 dolar tabanına yakın iğne attıktan sonra yeniden orta alanı hedeflemeye başladı. Eğer 0,05 dolar destek olarak kazanılabilirse CEEK Coin fiyatının 0,053 ve 0,055 dolar dirençlerini aştığını görebiliriz. Gerçek bir ralli içinse 0,056 dolar üzerinde günlük kapanışlar görmemiz gerekecek. Aksi durumda fiyat 0,044 ve 0,033 dolara düşüş riskinden uzaklaşamayacak.

LUNA Coin Yorumları

Yeni CEO parçalanan Terra ekosistemini ayağı kaldırmak için çabalıyor. Ancak bugüne kadar elle tutulur ciddi bir adım atılamadı. Bunun yanı sıra kripto para piyasalarında hızlı ralliler devam ederse LUNA Coin fiyatındaki spekülatif ralliler devam edebilir.

Nitekim grafikte de gördüğünüz üzere uzun kuyruklar kar satışlarıyla istikrarlı geri çekilmeyi yansıtıyor. Uzun vadede iyimserlikten uzak olan LUNA Coin fiyatı kısa vadeli spekülatif hareketlerden kazanç elde etmeyi amaçlayan yatırımcıların eliyle dalgalanıyor. Yatırımcıların olası aşırı satışlara hazırlıklı olması gerekebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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