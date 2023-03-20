Bankalar kripto para şirketleriyle çalışmak istemediği için CZ banka almayı düşünüyor. Ancak büyük bir sorun var.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Bankalar iflas ediyor ve daha büyük bankalar küçük olanları satın almak için harekete geçiyor. Peki ya Binance? Orta ölçekli bankalar çok düşük değerlemeler ve devasa borçlarıyla yeni sahiplerine kavuşuyor. Elbette bu olurken devlet desteği de tam üstelik batan bankaların müşterileri de daha büyükler için daha fazla kazanç anlamına geliyor.

Binance Bankası

Kripto dostu bankaların tek tek iflas etmiş olması sebebiyle Kraken bir banka için başvuru yapacağını duyurmuştu. Bugün de Binance CEO’su yeni bankaların onay alma sürecinin zorluğuna ve sürekli iflas eden bankalara dikkat çekti. Bir kullanıcı ona neden bir banka satın almadığını sordu. CZ ise rekabetteki ana sorunun “yeni bankaların onay zorluğunun” vurgulandığı paylaşımını hatırlattı. Birkaç dakika önce Binance CZ şunları yazdı;

“Her on yılda bir aynı bankalar batıyor. Onları hayatta tutuyoruz, sonra tekrarlıyoruz. Her seferinde daha maliyetli. Bu arada, yeni bankaların rekabet etmek için piyasaya girmesi (onaylanması) inanılmaz derecede zor. Yeni bankaların da batan eski bankalarla tamamen aynı şekilde faaliyet göstermeleri gerekiyor. Serbest piyasa mı?”

Jason A. Williams ona şunu söyledi;

“Bir banka alın lütfen.”

CZ ise şunu yazdı;

“Yeni bankalarla ilgili kısım…”

Binance yakın zamanda Silvergate Bank kendileriyle çalışmak istemediği için yeni bir bankacılık ortağı aradıklarını duyurmuştu. Birkaç hafta sonra da SVB’nin iflas ettiğini gördük.

Kripto Borsaları ve Bankalar

Eğer bankalar kripto para borsalarına hizmet vermezse borsaya para transferi yapamaz doğal olarak kripto para alamazsınız. Şu an ABD’de olan durum budur. Birçok borsa bankacılık ortaklarını Silvergate ve Signature iflas ettiği için kaybetti. Doğrudan USD transferi yapamayan müşterileri Google Pay gibi alternatiflerle kripto borsalarına transferlerini yapmaya çalışıyor. Az sayıda kullanıcı ise OTC masaları üzerinden direkt olarak satıcılara ulaşarak şahsa transfer yaptıktan sonra kripto paralarına kavuşuyor. Eğer borsalara hizmet veren bankalar görmezsek bu durum likidite anlamında borsaları zor duruma sokabilir.

FTX çöküşünden bu yana ABD bankacılık düzenleyicileri bankaların kripto şirketleriyle ilgili riskler konusunda uyarıyor. Binance CEO’sunun veya Kraken’in banka satın alma hedefinin temel nedeni de tam olarak budur.