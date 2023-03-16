Binance etrafında büyük olaylar gerçekleşmeye devam ediyor. Bu durum altcoin'i olan BNB'ye de yansımış görünüyor. İşte son durum!

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Binance CEO’su Changpeng Zhao, borsanın Silikon Vadisi Bankası çöküşüne maruz kalmadığını söyledi. Ancak, kısa bir süre sonra, kripto para borsasının 1 milyar dolarlık endüstri kurtarma fonundan kalanları Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Binance Coin (BNB) gibi varlıklara dönüştüreceğini belirtti. Ancak Binance ile ilgili tüm haberler olumlu olmadı. Ödeme sağlayıcısı Skrill, Binance ile olan ilişkisini sonlandırdı ve Binance’i 22 Mayıs’tan itibaren GBP işlemlerini askıya almaya zorladı.

Binance Coin (BNB) Uzun Vadeli Aralıkta İşlem Görüyor

Haftalık zaman dilimi teknik analizi 240 dolar ile 360 dolar arasında uzun vadeli bir aralık göstermekte. Mayıs 2022’deki sapma hariç BNB token fiyatı Nisan 2022’den bu yana bu alan içinde işlem görmekte.

Fiyat sapmadan bu yana artmış ancak aralığın üst kısmından çıkmayı başaramamış. Bunun yerine, Aralık ayında aralığın dibini doğruladı, daha yüksek bir düşük nokta oluşturdu ve o zamandan beri arttı. Geçen hafta fiyat bir başka yükseliş mum çubuğu oluşturdu.

Çıkış yapamamasına rağmen teknik göstergeler yükseliş yönünde. Bu durum özellikle haftalık RSI’da görülebilir. Gösterge uzun vadeli azalan direnç çizgisinden çıktı ve şu anda 50’nin üzerinde. Dolayısıyla, bir kırılma en olası senaryo olabilir.

Binance Coin fiyatı 360 doların üzerine çıkarsa, 0,5 Fib geri çekilme direnç seviyesi tarafından oluşturulan 445 dolarlık bir sonraki dirence yükselebilir. Ancak, ralli ivme kaybederse 240 dolarlık destek alanına bir düşüş izleyebilir.

Binance Coin Fiyatında Kısa Vadeli Kırılım Beklentisi

Günlük grafik daha fazla yükseliş eğilimli bir görünüm sunuyor. Bunun birkaç nedeni olabilir. İlk olarak, fiyat Şubat ayının başından beri yerinde olan azalan bir direnç çizgisinden çıktı. Bu, yukarı yönlü bir hareketin başladığının işareti olabilir.

Ardından, fiyat, direnç çizgisinden kopuşla teyit edilen bir A-B-C düzeltici yapıyı tamamladı. Ardından, günlük RSI 50’nin üzerine çıktı. Son olarak, BNB fiyatı, şimdi destek sağlaması beklenen küçük 285 dolar yatay alanı geri aldı. Bunlar, artışın devam etmesinin beklendiğini gösteren yükseliş işaretleri olabilir.

Bu nedenle, BNB fiyatının aralığın tepesine 360 dolarda ulaşması muhtemel olabilir. Ancak, işaretler bunun kırılıp kırılmayacağını belirlemek için yetersiz.

Sonuç olarak, en olası BNB fiyat tahmini, aralığın tepesine doğru 360 dolarlık bir artış olabilir. Çıkış yapıp yapmayacağı ya da reddedilip reddedilmeyeceği gelecekteki trendi belirleyebilir. Öte yandan, BNB fiyatı 290 doların altına düşerse, yükseliş yapısını geçersiz kılar ve 200 dolara doğru bir düşüşü katalize edebilir.